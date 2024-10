Tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng của kinh tế Hàn Quốc giảm 0,4% trong 5 năm

Photo : YONHAP News

Theo tài liệu Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc trình lên Quốc hội trong phiên thanh tra Nhà nước ngày 20/10, Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) ước tính tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng của nền kinh tế Hàn Quốc trong năm 2024 đạt 2%. Tỷ lệ này từng đạt 2,4% trong năm 2020 và 2021, nhưng đã giảm xuống còn 2,3% vào năm 2022 và giữ nguyên ở mức 2% trong hai năm liên tiếp kể từ năm 2023.Tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng chỉ tỷ lệ tăng trưởng của Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của một nước, có thể đạt được bằng cách tận dụng tối đa mọi yếu tố sản xuất như lao động, vốn và tài nguyên, mà không gây ra lạm phát. Theo đó, những yếu tố chính tác động đến tỷ lệ này là nguồn lao động, vốn và năng suất sản xuất.Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự suy giảm tăng trưởng tiềm năng của Hàn Quốc là tỷ lệ sinh thấp và dân số già hóa. Theo Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc, tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động (15-64 tuổi) được dự báo sẽ giảm từ 71,1% vào năm 2022 xuống còn 45,8% vào năm 2072. Tỷ lệ dân số phụ thuộc (số người cao tuổi mà 100 người ở độ tuổi lao động phải chu cấp), dự kiến sẽ tăng mạnh từ 27,4 người trong năm 2024 lên 104,2 người vào năm 2072.Trong khi đó, tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng của Mỹ đã vượt qua Hàn Quốc, tăng từ 1,9% trong 2020 và 2021 lên 2% vào năm 2022, tiếp tục đạt 2,1% vào năm 2023, và dự kiến sẽ duy trì ở mức 2,1% trong năm 2024.Mặc dù các quốc gia có thu nhập cao thường có xu hướng giảm tốc độ tăng năng suất nhân tố tổng hợp (TFP), việc Hàn Quốc có tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng thấp hơn Mỹ, một quốc gia có thu nhập cao hơn, được xem là bất thường. Nguyên nhân có thể là do trong khi Seoul đối mặt với suy giảm lực lượng lao động, Washington lại thu hút được lượng lớn lao động nước ngoài và phát triển mạnh các ngành công nghiệp mới như trí tuệ nhân tạo (AI) do các công ty công nghệ thông tin (IT) dẫn đầu liên tục phát triển.Không chỉ Mỹ, các quốc gia phát triển lớn khác như Anh và Đức cũng ghi nhận xu hướng tăng tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng. Đức đã tăng nhẹ từ 0,7% vào năm 2020 lên 0,8% trong năm 2024; còn Anh từ 0,9% vào năm 2020 tăng lên 1,2% vào năm 2023 và dự kiến đạt 1,1% trong năm nay.Ngược lại, Nhật Bản, quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh hơn Hàn Quốc, đã giảm tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng từ 0,7% vào năm 2021 xuống còn 0,3% vào năm 2024, sau khi đạt 0,6% vào năm 2020.Tuy nhiên, xét trên mức toàn cầu, tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng của Hàn Quốc vẫn đứng thứ hai trong số các nước thuộc nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7). Theo ước tính của OECD vào tháng 5 năm nay, ngoại trừ Mỹ với tỷ lệ 2,1%, tất cả các quốc gia khác đều có mức tăng trưởng tiềm năng thấp hơn mức 2% của Hàn Quốc. Đứng sau Mỹ là Canada với 1,9%; tiếp theo Pháp, Ý và Anh với 1,1%, Đức 0,8% và Nhật Bản là 0,3%.Các chuyên gia cho rằng để nâng cao tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng, Hàn Quốc cần cải cách quy định, mở cửa thị trường và tối ưu hóa các chính sách hiện hành, nhằm gia tăng tính cạnh tranh và năng động cho nền kinh tế.