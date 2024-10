Quân đội Hàn Quốc cân nhắc các biện pháp cần thiết về việc Bắc Triều Tiên gửi quân tới Nga

Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Jeon Ha-kyu trong buổi họp báo thường kỳ ngày 21/10 cho biết Chính phủ đang để ngỏ mọi khả năng, theo dõi sát sao những xu hướng của quân đội Bắc Triều Tiên, xem xét và tiến hành các biện pháp cần thiết liên quan đến việc miền Bắc phái cử binh lính tới chiến trường Ukraine-Nga để hỗ trợ Matxcơva.Ông Jeon nhấn mạnh Seoul lên án nghiêm trọng việc Bình Nhưỡng gửi binh lính hỗ trợ Matxcơva, và kêu gọi miền Bắc dừng ngay hành động này. Quân đội miền Nam sẽ triển khai các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân.Liên quan đến việc Bắc Triều Tiên liên tục khẳng định máy bay không người lái của Hàn Quốc xâm phạm không phận Bình Nhưỡng, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định không có lý do gì Seoul phải xác nhận hay đối đáp lại ý kiến của Bình Nhưỡng.Mặt khác, chính giới Hàn Quốc cũng đang liên tục lên tiếng chỉ trích liên quan tới thông tin miền Bắc phái cử binh lính tham gia chiến tranh Nga-Ukraine. Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân nhấn mạnh đã có chứng cứ rõ ràng về việc Bắc Triều Tiên gửi binh lính, quy kết đây là một thách thức nghiêm trọng đi ngược lại luật pháp và trật tự an ninh quốc tế.Ngoài ra, cũng có ý kiến bày tỏ lo ngại về thứ mà Bình Nhưỡng sẽ nhận lại được từ Matxcơva. Đại diện tại Quốc hội của đảng Sức mạnh quốc dân Choo Kyung-ho nhận định có khả năng miền Bắc sẽ được Nga cung cấp lại các công nghệ quân sự trọng tâm, như công nghệ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) quay trở lại bầu khí quyển. Hay cũng có nhận định cho rằng có khả năng Nga hỗ trợ để miền Bắc có được vị thế là nước sở hữu hạt nhân, hoặc can thiệp về mặt quân sự trong trường hợp xảy ra xung đột trên bán đảo Hàn Quốc.Đảng cầm quyền tuyên bố sẽ xúc tiến đệ trình nghị quyết lên án Bắc Triều Tiên, kêu gọi sự hợp tác của phe đối lập, đồng thời yêu cầu Chính phủ đảm đảo an ninh trên mọi phương diện.Về phần mình, đảng đối lập Dân chủ đồng hành cũng lên án mạnh mẽ việc Bắc Triều Tiên hỗ trợ cho Nga, song cũng nhấn mạnh rằng không nên biến Matxcơva thành kẻ thù của Seoul.Trong một tin liên quan, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Hong-gyun ngày 21/10 đã triệu tập Đại sứ Nga tại Hàn Quốc Georgy Zinoviev để bày tỏ sự phản đối và lo ngại việc Matxcơva chấp thuận việc Bình Nhưỡng phái cử lực lượng đặc biệt, cũng như việc hai nước đang tăng cường hợp tác quân sự.