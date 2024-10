Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20/10 đăng tải tuyên bố của Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Choe Son-hui, chỉ trích việc thành lập "Nhóm đa quốc gia để giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với miền Bắc" (MSMT) do ba nước Hàn-Mỹ-Nhật dẫn dắt, là hoàn toàn bất hợp pháp và không có lý do chính đáng về mục đích lẫn sự tồn tại của nó.Bà Choe nhấn mạnh rằng miền Bắc đã quen với các lệnh trừng phạt do Mỹ đứng đầu, và cho rằng những hành động đơn phương này của Washington cùng các quốc gia đồng minh sẽ làm suy yếu nền tảng quan hệ quốc tế và gây bất ổn cho an ninh toàn cầu. Bà cảnh báo các hành vi sai lầm này sẽ kéo theo hậu quả, và nếu Mỹ tiếp tục sử dụng cường quyền và lộng hành để gây ảnh hưởng trên toàn thế giới, làn sóng phản đối Washington trên phạm vi toàn cầu sẽ càng sớm bùng nổ.MSMT được thành lập ngày 16/10 với sự tham gia của 11 quốc gia, được coi là thay thế cho Ban chuyên gia thuộc Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên của Liên hợp quốc, cơ quan ngừng hoạt động vào ngày 30/4 năm nay sau khi Nga dùng quyền phủ quyết. Dù MSMT hoạt động độc lập với Liên hợp quốc, nhưng vẫn có nhiệm vụ điều tra các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt của Bình Nhưỡng và đưa ra các báo cáo tương tự như Ban chuyên gia trước đây.Ngoài ra, Ngoại trưởng Choe cũng lên án Mỹ liên quan đến cáo buộc Hàn Quốc đưa máy bay không người lái xâm nhập không phận thủ đô Bình Nhưỡng, cho rằng Washington phải chịu trách nhiệm về hành vi xâm phạm chủ quyền này của Seoul. Trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong ngày 14/10 cũng đưa ra những cáo buộc tương tự.