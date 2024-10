Bắc Triều Tiên lần đầu lên tiếng về việc cử quân hỗ trợ Nga tại chiến trường Ukraine

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp của Ủy ban thứ nhất Đại hội đồng Liên hợp quốc, phụ trách về giải trừ quân bị và an ninh quốc tế diễn ra tại trụ sở Liên hợp quốc (New York Mỹ) ngày 21/10 (giờ địa phương), quan chức thuộc Phái đoàn đại diện thường trực Bắc Triều Tiên đã bác bỏ những thông tin từ phía Chính phủ Hàn Quốc và truyền thông, khẳng định rằng tin đồn về việc nước này cử binh sĩ hỗ trợ Nga tại chiến trường Ukraine là vô căn cứ.Về hợp tác quân sự Nga-Triều, miền Bắc nhận thấy không cần thiết phải đề cập đến những tin đồn vô căn cứ, nhằm mục đích phá hoại mối quan hệ hợp pháp, hữu nghị giữa các quốc gia có chủ quyền và bôi nhọ hình ảnh quốc gia Bắc Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng chính thức lên tiếng về những cáo buộc liên quan đến việc điều quân hỗ trợ Nga.Quan chức Bắc Triều Tiên cũng khẳng định các cáo buộc về việc nước này chuyển giao vũ khí cho Matxcơva chỉ là vấn đề giao dịch giữa các quốc gia có chủ quyền, và không phù hợp với chủ đề thảo luận của phiên họp về giải trừ quân bị và an ninh quốc tế.Lập trường trên của miền Bắc được đưa ra để đáp lại tuyên bố của đại diện Chính phủ Ukraine, cáo buộc Bắc Triều Tiên cung cấp vũ khí và có kế hoạch cử binh lính quy mô lớn đến tham chiến cùng quân đội Nga trong thời gian tới. Trước đó, Bình Nhưỡng đã giữ im lặng trước các cáo buộc của Seoul và truyền thông, liên quan đến việc hỗ trợ quân sự cho Matxcơva trong cuộc xung đột này.Mặt khác, tại cuộc họp chính thức của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về duy trì hòa bình và an ninh cho Ukraine diễn ra cùng ngày, Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Hwang Joon-kook chỉ ra rằng việc miền Bắc huy động binh lực để hỗ trợ cho Nga là một vô cùng nguy hiểm. Ông Hwang nhấn mạnh dù Nga có cấp bách về mặt quân sự đi chăng nữa, việc nước này huy động lực lượng binh lính từ một quốc gia bất hảo như Bắc Triều Tiên là cực kỳ nguy hiểm. Thật khó tin rằng một nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an như Nga lại đang đánh cược như vậy để thay đổi cục diện chiến tranh. Đại sứ Hàn Quốc chỉ ra rằng hợp tác quân sự Nga-Triều cần phải bị lên án và chấm dứt ngay.