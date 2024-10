Quốc tế Đại tướng Lương Cường được bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam

Truyền thông quốc tế như hãng tin Reuters (Anh), AP (Mỹ), AFP (Pháp) và VnExpress (Việt Nam) ngày 21/10 (giờ địa phương) đưa tin Đại tướng Lục quân Lương Cường (67 tuổi), Ủy viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam, đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam với sự nhất trí toàn diện của 440 đại biểu Quốc hội.



Trong lễ nhậm chức, tân Chủ tịch nước Lương Cường tuyên thệ sẽ tuyệt đối trung thành với tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Ông Lương Cường cam kết sẽ tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; đồng thời theo đuổi chính sách ngoại giao độc lập và đa phương.



Nhiệm kỳ của tân Chủ tịch nước Việt Nam dự kiến sẽ kéo dài đến Đại hội đảng Cộng sản năm 2026. Như vậy, ông Tô Lâm, người trước đó kiêm nhiệm cả chức Chủ tịch nước, sẽ chỉ tập trung vào vai trò Tổng Bí thư. Mặc dù vị trí Chủ tịch nước mang tính biểu tượng lớn, nhưng vẫn nắm giữ quyền lực đứng thứ hai sau Tổng Bí thư theo thể chế lãnh đạo "tứ trụ", sau đó lần lượt là Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội.



Ông Lương Cường quê tỉnh Phú Thọ, nhập ngũ năm 1975 và thăng tiến lên chức Đại tướng. Ông được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị năm 2021 và vào tháng 5 vừa qua đã được bổ nhiệm làm Ủy viên thường trực Ban Bí thư.



Trước đây, đã có lo ngại rằng lực lượng công an đang độc chiếm quyền lực khi cả Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính đều xuất thân từ lực lượng này. Tuy nhiên, việc Đại tướng Lương Cường đảm nhiệm chức Chủ tịch nước lần này được coi là dấu hiệu cho thấy quân đội và công an sẽ chia sẻ quyền lực điều hành quốc gia.



Theo Reuters, việc Tổng Bí thư rời chức Chủ tịch nước có thể là tín hiệu cho thấy một sự thỏa hiệp về chia sẻ quyền lực. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã trải qua nhiều biến động với một loạt quan chức cấp cao, bao gồm Chủ tịch nước, đột ngột rời bỏ vị trí trong bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng được đẩy mạnh. Do đó, vệc ông Lương Cường được bổ nhiệm làm Chủ tịch nước được kỳ vọng sẽ mang lại sự ổn định chính trị cho Việt Nam.