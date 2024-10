Chính phủ Hàn Quốc hối thúc Bắc Triều Tiên rút binh lính khỏi chiến trường Nga-Ukraine

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 22/10 đã tổ chức cuộc họp của Ủy ban thường trực Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) do Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Shin Won-sik chủ trì, thảo luận phương án đối phó liên quan tới việc Bắc Triều Tiên điều binh lính tới chiến trường Nga-Ukraine.Trong buổi họp báo sau cuộc họp, Phó Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Kim Tae-hyo cho biết Seoul kêu gọi Bình Nhưỡng rút ngay binh lực khỏi Ukraine, và cảnh báo sẽ thực thi các biện pháp đối phó theo từng bước tương ứng với mức độ và diễn biến hợp tác quân sự Nga-Triều. Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế, các nước đồng minh và hữu hảo để ứng phó một cách quyết liệt.Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng sẽ xem xét tổng hợp và chuẩn bị mọi biện pháp tương ứng với các kịch bản có thể xảy ra nếu hợp tác quân sự giữa Matxcơva và Bình Nhưỡng trở thành mối đe dọa nghiêm trọng tới an ninh Seoul.Các quan chức tham gia cuộc họp đã lên án gay gắt việc miền Bắc không chỉ hỗ trợ một lượng lớn vũ khí quân sự cho Nga, mà còn đưa quân tham chiến trong cuộc chiến tranh xâm lược bất hợp pháp của Nga tại Ukraine, đe dọa nghiêm trong đến Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế, cũng như vi phạm trắng trợn nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Việc Bình Nhưỡng phớt lờ đời sống và nhân quyền của người dân để tập trung vào phát triển vũ khí hạt nhân, tên lửa, giờ lại đẩy thanh niên nước này đến chiến trường vô nghĩa để hỗ trợ Matxcơva với tư cách lính đánh thuê chẳng khác nào là hành động tự thừa nhận mình là một tổ chức tội phạm.