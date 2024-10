Trường sĩ quan Lục quân dự kiến không di dời tượng tướng quân Hong Beom-do ra khỏi khuôn viên trường

Photo : YONHAP News

Nhiều nguồn tin quân đội Hàn Quốc ngày 22/10 cho biết Trường sĩ quan Lục quân đang có kế hoạch sẽ xây dựng nhiều công viên tưởng niệm trong khuôn viên trường với các chủ đề như phong trào độc lập, đồng minh Hàn-Mỹ, các liệt sĩ là cựu sinh viên của trường.Một nguồn tin cho biết phía nhà trường đang xúc tiến kế hoạch di dời bức tượng của tướng quân Hong Beom-do sang công viên tưởng niệm phong trào độc lập trong khuôn viên trường. Trường sĩ quan Lục quân có khả năng sẽ ấn định kế hoạch di dời công trình tưởng niệm trong năm nay, và đệ trình xin ngân sách lên Lục quân.Trước đó, Hiệu trưởng Trường sĩ quan Lục quân tại phiên thanh tra Nhà nước của Ủy ban quốc phòng tại Quốc hội hôm 17/10 cho biết theo kết quả thăm dò ý kiến do trường tiến hành liên quan tới bức tượng tướng quân Hong Beom-do, có nhiều ý kiến cho rằng cần phải giữ nguyên bức tượng. Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng nên di dời bức tượng đến nơi phù hợp hơn trong khuôn viên trường để làm nổi bật so với vị trí hiện tại.Bức tượng tướng quân Hong Beom-do được dựng vào tháng 3 năm 2018, dưới thời Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in, cùng với 4 bức tượng anh hùng trong phong trào độc lập khác được đặt phía trước tòa nhà hội trường lớn của Trường sĩ quan Lục quân.Vào ngày 31/8 năm ngoái, Trường sĩ quan Lục quân thông báo kế hoạch sẽ điều chỉnh lại các công trình tưởng niệm bên trong khuôn viên trường, trong đó bức tượng tướng quân Hong sẽ được chuyển ra bên ngoài và giữ lại bức tượng của các vị anh hùng còn lại, làm dấy lên tranh cãi. Khi đó, phía nhà trường lập luận rằng việc dựng tượng tướng quân Hong trong trường là không phù hợp với lý do vị tướng này từng gia nhập đảng Cộng sản Liên Xô.Theo đó, trường có kế hoạch chuyển bức tượng của tướng quân Hong đến Bảo tàng tưởng niệm phong trào độc lập tại thành phố Cheonan (tỉnh Nam Chungcheong), nhưng vấp phải sự phản đối gay gắt của đảng đối lập và các tổ chức người có công trong phong trào độc lập như Hội Quang Phục (Hội Giải phóng Hàn Quốc), nên việc dời tượng đã không được thực hiện.Bộ Quốc phòng và Lục quân có vẻ sẽ không phản đối kế hoạch giữ bức tượng tướng quân Hong Beom-do trong khuôn viên trường, xét đến ý kiến không mấy tích cực của dư luận về việc di dời bức tượng ra ngoài.