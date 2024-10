IMF duy trì triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2024 ở mức 2,5%

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 22/10 cho biết Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã công bố báo cáo về triển vọng kinh tế thế giới tháng 10, trong đó giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2024 ở mức 2,5%. Con số này được IMF điều chỉnh tăng từ 2,2% của 10 năm ngoái lên 2,3% vào tháng 1 và 2,5% vào tháng 7 năm nay.Mức dự báo của IMF lần này thấp hơn so với mức 2,6% của Chính phủ Hàn Quốc đưa ra, nhưng cao hơn so với mức 2,4% của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK), và tương tự với dự báo của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cũng như Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI).Ngoài ra, Quỹ Tiền tệ quốc tế cũng giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc cho năm 2025 ở mức 2,2%, và duy trì triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới năm nay là 3,2%.Xét theo quốc gia, triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ được nâng 0,2% lên 2,8%, nhờ tiêu dùng được cải thiện do tiền lương thực nhận tăng. Các quốc gia châu Âu như Anh và Pháp cũng được nâng triển vọng tăng trưởng kinh tế lên 1,1%, Tây Ban Nha là 2,9%, nhờ chính sách tiền tệ được nới lỏng.Ngược lại, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Đức đã bị hạ mức dự báo từ 0,2% xuống 0%, do ngành chế tạo gặp khó khăn. Nhật Bản cũng bị giảm dự báo tăng trưởng từ 0,7% trong tháng 7 xuống còn 0,3% vào tháng 10, bởi sự gián đoạn trong sản xuất ô tô. Trung Quốc, do thị trường bất động sản suy thoái và tâm lý tiêu dùng giảm sút, đã bị IMF hạ dự báo tăng trưởng 0,2%, xuống còn 4,8%.Quỹ Tiền tệ quốc tế cảnh báo rằng các rủi ro kinh tế toàn cầu đang gia tăng, bao gồm tác động từ chính sách thắt chặt tiền tệ, lĩnh vực bất động sản Trung Quốc tiếp tục thu hẹp, sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch trên toàn cầu và giá nguyên vật liệu leo thang do khủng hoảng địa chính trị, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng và việc làm, khiến nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu trở nên rõ rệt hơn so với dự báo hồi tháng 7.Tuy vậy, IMF nhấn mạnh rằng ngân hàng trung ương của các nước cẩn trọng và linh hoạt trong việc thực hiện chính sách tiền tệ, và phải cân nhắc tổng hợp các yếu tố về lạm phát, tăng trưởng và việc làm. IMF cũng khuyến cáo các cơ quan tài chính tăng cường chính sách tài khóa lành mạnh cung cấp hỗ trợ có chọn lọc để bảo vệ tầng lớp yếu thế.