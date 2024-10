Chỉ số triển vọng giá nhà tại Hàn Quốc chuyển sang giảm trong tháng 10/2024

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 23/10 công bố báo cáo kết quả điều tra xu hướng tiêu dùng tháng 10/2024, trong đó chỉ số triển vọng giá nhà ở tháng này đạt 116 điểm, giảm 3 điểm so với tháng trước.Nếu chỉ số này vượt mốc 100 điểm thì cho thấy tỷ lệ người tiêu dùng nhận định giá nhà tăng sau một năm nhiều hơn so với tỷ lệ người tiêu dùng nhận định ngược lại. Chỉ số triển vọng giá nhà ở sau khi giảm vào tháng 1 năm nay, thì đã tăng trong suốt 8 tháng kể từ tháng 2, rồi đảo chiều sang giảm trong tháng 10 .Nguyên nhân được phân tích là do các ngân hàng tăng cường quản lý khoản vay hộ gia đình từ tháng 9, như thắt chặt quy định cho vay thế chấp nhà ở, khiến lượng giao dịch mua bán căn hộ chung cư giảm và tỷ lệ tăng giá nhà bị chững lại.BOK giải thích mặc dù chỉ số triển vọng giá nhà ở giảm nhưng vẫn vượt mốc 100 điểm, cao hơn cả mức bình quân dài hạn (107 điểm). Chỉ số này sau khi tăng mạnh 7 điểm mỗi tháng gần đây thì có xu hướng chững lại, và lần này đã chuyển sang giảm, cho thấy dù hiện vẫn còn nhiều người dự đoán giá nhà sẽ còn tăng, song xu hướng này đang thu hẹp dần.Chỉ số triển vọng mức lãi suất đạt 88 điểm, giảm 5 điểm so với tháng 9, ghi nhận mức thấp nhất kể từ sau tháng 7 năm 2020 (88 điểm). Điều này cho thấy sự kỳ vọng lãi suất trên thị trường sẽ tiếp tục giảm, và tỷ lệ lạm phát sẽ chững lại ngày càng tăng, sau khi Hàn Quốc và Mỹ đều giảm lãi suất cơ bản và chuyển sang chính sách nới lỏng tiền tệ.Tỷ lệ lạm phát kỳ vọng, thể hiện triển vọng giá cả trong vòng một năm tới, đạt 2,8%, giữ nguyên so với tháng trước, do giá rau quả như cải thảo tăng và lo ngại về việc tăng giá các dịch vụ công cộng, bất chấp tốc độ tăng tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng đã chậm lại.Tỷ lệ lạm phát kỳ vọng, thể hiện triển vọng giá cả sau 3 năm và 5 năm lần lượt đạt 2,7% và 2,6%. BOK cho biết bắt đầu từ tháng 10 sẽ công bố tỷ lệ lạm phát kỳ vọng trung và dài hạn (3 năm và 5 năm), nhằm thực hiện chính sách tiền tệ một cách hiệu quả.