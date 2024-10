UNESCO trao tặng Giải giáo dục công dân toàn cầu dưới sự tài trợ của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Kỳ họp lần thứ 220 của Hội đồng chấp hành Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) diễn ra tại Paris (Pháp). Trong ngày họp 22/10 (giờ địa phương), những ủy viên của Tổ chức này đã quyết định thành lập mới giải thưởng "Giáo dục công dân toàn cầu" (UNESCO Prize for Global Citizenship Education (GCED)) dưới sự tài trợ của Chính phủ Hàn Quốc.Theo đó, bắt đầu từ năm 2025, cứ hai năm một lần, UNESCO sẽ chọn ra và trao tặng phần thưởng trị giá 50.000 USD cho các cá nhân, đoàn thể do thanh niên dẫn dắt, tổ chức phi chính phủ và cơ quan có công lớn trong việc phổ biến giáo dục công dân toàn cầu.Giáo dục công dân toàn cầu là giáo dục công dân am hiểu và thực hiện những giá trị phổ quát của nhân loại như hòa bình, nhân quyền, đa dạng văn hóa. Đây cũng là một trong những mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài (SDGs) của Liên hợp quốc. Những đối tượng nhận giải sẽ được khuyến nghị bởi ban giám khảo quốc tế, bao gồm các chuyên gia độc lập với quyết định cuối cùng thuộc về Tổng thứ ký UNESCO.Phát biểu tại phiên họp Hội đồng chấp hành UNESCO, Đại sứ Hàn Quốc tại UNESCO Park Sang-mi nhấn mạnh giáo dục để tôn trọng và hiểu biết giá trị phổ quát của nhân loại là hết sức quan trọng. Seoul sẽ tiếp tục hợp tác với Tổ chức này để thúc đẩy và phổ biến giáo dục công dân toàn cầu.