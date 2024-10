Hàn Quốc và ASEAN tìm kiếm biện pháp tăng cường hợp tác quản lý rủi ro thiên tai

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc cho biết Bộ trưởng các bộ ngành liên quan đến quản lý tai nạn của Hàn Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẽ có cuộc họp tại Brunei vào ngày 24/10, nhằm thảo luận về các dự án hợp tác quản lý thiên tai và phương án tăng cường khả năng tái thiết. Trong phiên họp này, Đông Timor cũng tham dự với tư cách nước quan sát viên.Nhân Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hàn-ASEAN vào năm 2019, hai bên đã bắt đầu trao đổi hợp tác về quản lý rủi ro thiên tai và tổ chức Hội nghị Bộ trưởng các bộ ngành liên quan đến quản lý rủi ro thiên tai Hàn-ASEAN vào năm 2022. Thông qua các cuộc họp, hai bên đang xúc tiến Kế hoạch làm việc quản lý rủi ro 2021-2025.Những nước ASEAN, nơi chịu thiệt hại do thiên tai như bão và lũ lụt nặng nề, từng bày tỏ quan tâm tới chính sách và phương pháp quản lý rủi ro thiên tai dựa trên khoa hoạc công nghệ. Do đó, tại sự kiện sắp tới, Hàn Quốc dự kiến sẽ giới thiệu những biện pháp ứng dụng khoa học, công nghệ giúp hạn chế rủi ro thiên tai như phát sóng, nhắn tin cảnh báo thiên tai; hệ thống dự báo, báo động lũ lụt; nền tảng trực tuyến khai báo các mối nguy hiểm và sự cố an toàn trong cộng đồng.Trước thềm hội nghị, Ủy ban quản lý rủi ro thiên tai Hàn-ASEAN sẽ có cuộc họp lần thứ 7, đánh giá tiến độ thúc đẩy chương trình tăng cường năng lực quản lý thiên tai các nước ASEAN và thảo luân phương án mở rộng chương trình. Tại đây, Seoul dự kiến đề nghị các nước Đông Nam Á tham gia vào diễn tập mô phỏng đối phó nguy cơ thiên tai (ARDEX) tại ASEAN do Cơ quan phòng cháy chữa cháy Hàn Quốc tiến hành.