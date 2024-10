Đảng cầm quyền và Chính phủ Hàn Quốc công bố đối sách ổn định cung cầu nguyên liệu muối kimchi

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc và đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân ngày 23/10 đã mở cuộc cuộc họp, thảo luận phương án ổn định cung cầu nguyên liệu muối kimchi Kimjang.Trước hết, hai bên nhất trí sẽ tận dụng nguồn dự trữ và sản lượng theo hợp đồng để mở rộng cung ứng tối đa nguyên liệu muối kimchi Kimjang ra thị trường. Đối với cải thảo, Chính phủ sẽ cung cấp 24.000 tấn ra thị trường, tăng 10% so với năm ngoái. Chính phủ sẽ dự trữ 1.000 tấn cải thảo để cung cấp linh hoạt dựa theo tình hình thị trường nhằm ngăn chặn trình trạng mất cân bằng.Chính phủ cũng dự kiến cung cấp 9.100 tấn củ cải, tăng 14% so với năm ngoái, và tiến hành chương trình giảm giá trực tiếp cho người tiêu dùng tại các chợ đầu mối truyền thống và siêu thị. Các loại gia vị như tỏi và hành tây cũng sẽ được cung cấp cho các chợ bán buôn 500 tấn mỗi loại, và 500 tấn muối biển cũng sẽ được cung ứng cho các chợ truyền thống và siêu thị với giá giảm trực tiếp cho người tiêu dùng.Chính phủ và đảng cầm quyền quyết định sẽ rót ngân sách để giảm bớt gánh nặng cho người tiêu dùng thông qua các sự kiện hỗ trợ giảm giá nguyên liệu muối kimchi Kimjang lên tới tối đa 50%. Khi mua nguyên liệu làm kimchi Kimjang tại các siêu thị lớn và chợ truyền thống, người tiêu dùng sẽ nhận được mức giảm giá tối đa 40% cho nông sản và 50% cho hải sản.Bên cạnh đó, Chính phủ cũng sẽ cung cấp thông tin về các sự kiện giảm giá lớn trong mùa muối kimchi Kimjang và các địa điểm mua sắm, đồng thời tăng cường kiểm soát nguồn gốc hàng hóa để ngăn chặn sự phân phối trái phép và kiểm tra dư lượng thuốc trừ sâu để đảm bảo an toàn thực phẩm.