GDP thực tế của Hàn Quốc tăng trưởng 0,1% trong quý III/2024

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 24/10 công bố số liệu sơ bộ cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế quý III/2024 của Hàn Quốc tăng trưởng 0,1% so với quý trước và tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái.BOK cho biết nền kinh tế Hàn Quốc quý vừa qua cho thấy sự hồi phục của nhu cầu nội địa như dự đoán trước đó, song xuất khẩu tăng chậm hơn so với kỳ vọng, đẫn đến GDP thực tế tăng trưởng nhẹ.Xét theo lĩnh vực, tiêu dùng tư nhân tăng 0,5% do tiêu dùng hàng hóa (ô tô, thiết bị viễn thông) và dịch vụ (y tế và vận tải) tăng. Tiêu dùng Chính phủ cũng tăng 0,6% tập trung vào lĩnh vực phúc lợi xã hội như chi trả bảo hiểm y tế. Đầu tư thiết bị tăng 6,9% trước sự gia tăng đầu tư máy móc như thiết bị sản xuất chíp bán dẫn và thiết bị vận tải như máy bay. Tuy nhiên, đầu tư xây dựng lại giảm 2,8% do xây dựng tòa nhà và công trình hạ tầng giảm.Xuất khẩu cũng giảm 0,4% so với quý II tập trung vào các mặt hàng ô tô, chế phẩm hóa học. Trong khi đó nhập khẩu máy móc và thiết bị tăng, kéo nhập khẩu tổng thể tăng 1,5%.Xét theo hoạt động kinh tế, ngành nông-lâm-ngư nghiệp tăng trưởng 3,4%, chủ yếu nhờ ngành công nghiệp chăn nuôi; ngành chế tạo tăng 0,2%, tập trung vào mảng thiết bị vận tải, máy móc và trang thiết bị. Lĩnh vực điện-gas-nước tăng 5,1%; ngành dịch vụ cũng tăng trưởng 0,2% nhờ dịch vụ y tế, phúc lợi xã hội và vận tải tăng mặc dù mảng buôn bán sỉ lẻ và dịch vụ nhà hàng, khách sạn giảm sút. Bên cạnh đó, ngành xây dựng cũng giảm 0,7%.Tổng thu nhập quốc nội (GDI) thực tế, chỉ số phản ánh sức mua của người dân, tăng trưởng 0,5% trong quý III năm nay, vượt mức tăng trưởng GDP thực tế.