Chỉ số niềm tin kinh doanh Hàn Quốc ghi nhận xu hướng giảm

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 24/10 công bố số liệu cho biết chỉ số niềm tin kinh doanh (ESI) tháng này đạt 92,5 điểm, giảm 1,2 điểm so với tháng trước.ESI là số liệu kết hợp giữa chỉ số lòng tin của doanh nghiệp (BSI) và chỉ số lòng tin của người tiêu dùng (CSI). Chỉ số BSI toàn ngành công nghiệp trong tháng 10 đạt 92,1 điểm, tăng 0,9 điểm so với tháng 9.Tuy nhiên, chỉ số BSI ngành chế tạo tháng 11 dự đoán giảm 3,5 điểm xuống còn 90,5 điểm, trong khi chỉ số triển vọng của ngành phi chế tạo giảm 2,3 điểm xuống còn 89,2 điểm so với tháng 10.BOK cho biết nguyên nhân là do những yếu tố tích cực trong tháng 10 như sự cải thiện về tình hình tồn kho hay điều kiện tài chính có thể không kéo dài. Mặc dù Trung Quốc thông báo sắp đưa ra các biện pháp kích thích kinh tế, nhưng vẫn chưa mang lại hiệu quả rõ rệt trước mắt, trong khi sự bất ổn trong ngành công nghệ thông tin (IT) vẫn tiếp tục.Trong tháng 10, ngành chế tạo đã cải thiện rõ rệt, đặc biệt ở các lĩnh vực ô tô, thiết bị điện tử và máy móc. Việc Mỹ giảm lãi suất cơ bản đã giúp cải thiện sức mua của người tiêu dùng, góp phần gia tăng xuất khẩu ô tô thành phẩm. Ngoài ra, nhu cầu về cáp và máy biến áp cũng tăng nhờ đầu tư vào mạng lưới điện thông minh liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) ở nước ngoài.Tuy nhiên, triển vọng tháng 11 của ngành chế tạo được dự báo sẽ xấu đi, đặc biệt trong lĩnh vực thiết bị điện tử, video và viễn thông. Các doanh nghiệp chế tạo cho biết thách thức lớn nhất mà họ phải đối mặt là sự suy giảm nhu cầu trong nước, tiếp đến là tình hình kinh tế bất ổn và xuất khẩu sụt giảm.Trong khi đó, lĩnh vực phi chế tạo ghi nhận sự cải thiện trong tháng 10, cụ thể là ở các ngành công nghệ thông tin, bán buôn bán lẻ và kho bãi. Tuy nhiên, triển vọng tháng 11 dự kiến sẽ xấu đi, nhất là trong các lĩnh vực quản lý cơ sở kinh doanh và dịch vụ cho thuê. Đáng chú ý, chỉ số BSI của ngành xây dựng trong tháng 10 chỉ đạt 47 điểm, giảm 3 điểm so với tháng trước, đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 8/2009.Các doanh nghiệp phi chế tạo cũng chỉ ra rằng sự suy giảm nhu cầu nội địa là trở ngại lớn nhất trong hoạt động kinh doanh, tiếp đến là tình trạng kinh tế bất ổn, thiếu hụt lao động và chi phí nhân công gia tăng.