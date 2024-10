Lượng khí thải nhà kính toàn cầu vào năm 2023 đạt mức kỷ lục 1 tỷ tấn

Photo : YONHAP News

Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) ngày 24/10 (giờ địa phương) công bố báo cáo nhận định mục tiêu Đóng góp quốc gia tự nguyện (NDC) vẫn chưa được triển khai hiệu quả dù cộng đồng quốc tế đặt mục tiêu giảm 42% lượng khí thải nhà kính cho tới năm 2030 và 57% vào năm 2035.UNEP cho biết các quốc gia đã đặt ra mục tiêu NDC đầy tham vọng, nhưng lượng khí thải nhà kính vào năm 2023 vẫn ghi nhận mức kỷ lục 1 tỷ tấn. Cơ quan này dự báo ngay cả khi các quốc gia giảm phát thải khí nhà kính theo NDC cho đến năm 2030, nhiệt độ toàn cầu vẫn có thể tăng lên 2,6 đến 2,8 độ C, vượt xa mục tiêu quốc tế đề ra là giữ mức tăng từ 1,5 đến 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp (1850-1900).Chương trình Môi trường Liên hợp quốc cảnh báo nếu các quốc gia tiếp tục không tuân thủ cam kết trong NDC, nhiệt độ Trái đất có thể tăng từ 2,6 đến 3,1 độ C trong thế kỷ XXI, gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Để duy trì mức tăng nhiệt độ ở ngưỡng 1,5 độ C thời kỳ tiền công nghiệp, thì lượng phát thải khí nhà kính cần giảm mỗi năm là 7,5%.UNEP khuyến cáo các quốc gia, đặc biệt là Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20), cần đẩy mạnh cắt giảm lượng khí thải nhà kính ở mức chưa từng có, nếu không mục tiêu giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 1,5 độ C sẽ không đạt được, thậm chí ngay cả mức 2 độ C cũng bất khả thi.Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết sự chênh lệch giữa mục tiêu và thực tế về giảm phát thải khí nhà kính là rất rõ ràng và nhấn mạnh cần phải thu hẹp khoảng cách giữa chính sách và hành động, cũng như trong các kế hoạch tài chính.