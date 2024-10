Seoul đẩy nhanh thảo luận với NATO về việc Bình Nhưỡng điều binh hỗ trợ Matxcơva

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc hiện đang đẩy nhanh thảo luận với Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong bối cảnh binh lính Bắc Triều Tiên được cho là đang tập kết tại vùng Kursk để hỗ trợ Nga trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine.Tỉnh Kursk nằm ở miền Tây Nam nước Nga, là khu vực biên giới nơi quân đội Ukraine đã tiến vào từ ngày 6/8 năm nay, chiếm giữ một phần lãnh thổ và đang giao tranh với lực lượng quân đội Nga. Theo tờ Thời báo New York của Mỹ, hàng nghìn binh lính miền Bắc đã bắt đầu đến Kursk vào ngày 23/10 vừa qua và dự kiến sẽ tham gia chiến đấu để đánh lùi quân đội Ukraine.Trước khả năng quân đội Bắc Triều Tiên sắp sửa được triển khai ra chiến trường, phái đoàn Chính phủ Hàn Quốc ngày 28/10 (giờ địa phương) tham dự cuộc họp của Hội đồng Bắc Đại Tây Dương (NAC) diễn ra tại trụ sở của NATO ở Brussels (Bỉ), trình bày về tình hình điều động binh lính của miền Bắc.Hội đồng Bắc Đại Tây Dương là cơ quan ra quyết định cao nhất của NATO. Cuộc họp NAC lần này ngoài sự tham dự của Đại sứ đến từ 32 quốc gia thành viên NATO, Đại sứ 4 nước đối tác của NATO ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương (IP4) là Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand cũng được mời tham dự.Phái đoàn Chính phủ Hàn Quốc do Phó Giám đốc Cơ quan Tỉnh báo quốc gia Hong Jang-won dẫn đầu, cùng với các quan chức cấp cao về tình báo, quân sự và ngoại giao. Seoul dự kiến sẽ thảo luận về xu hướng và phương án đối phó việc Bình Nhưỡng điều binh lính tới hỗ trợ Matxcơva, cũng như việc phái cử nhóm theo dõi hay vấn đề hỗ trợ vũ khí cho quân đội Ukraine.Chính phủ Hàn Quốc hiện đang cân nhắc cử nhóm theo dõi gồm các đặc vụ tình báo và chuyên gia về miền Bắc tới Ukraine để thăm dò lực lượng, tìm hiểu chiến thuật của quân đội Bắc Triều Tiên được điều động đến chiến trường Nga-Ukraine.