Hàn Quốc chú trọng ứng phó với bất ổn kinh tế và biến động tài chính

Photo : YONHAP News

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choi Sang-mok ngày 28/10 đã chủ trì Hội nghị các Bộ trưởng hữu quan về kinh tế, khẳng định Chính phủ sẽ chú ý đặc biệt đến những bất ổn liên quan đến nền kinh tế phát sinh từ tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sụt giảm trong quý III vừa qua.Ông Choi chỉ ra rằng GDP quý III không đạt được mức tăng trưởng mong đợi do lĩnh vực xây dựng trì trệ và sự điều chỉnh xuất khẩu bất chấp nhu cầu nội địa tăng. Do đó, Chính phủ cần phải tăng cường nỗ lực hơn nữa về mặt chính sách trong bối cảnh ngành xây dựng và hộ kinh doanh nhỏ lẻ vẫn còn gặp nhiều khó khăn.Xuất khẩu đã bị điều chỉnh do các yếu tố tạm thời, bao gồm hiệu ứng cơ sở từ việc ghi nhận tăng trưởng liên tiếp trong 6 quý và gián đoạn sản xuất ô tô. Mặc dù các yếu tố này sẽ lắng xuống trong thời gian tới, song vẫn còn nhiều yếu tố bất ổn bên ngoài như bầu cử Tổng thống Mỹ, tình hình kinh tế của các nước lớn, xung đột tại Trung Đông và trạng thái các ngành công nghiệp chủ lực.Bất chấp điều kiện trên, Chính phủ vẫn xúc tiến gói hỗ trợ 26.000 tỷ won (18,77 tỷ USD) nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành công nghiệp chíp bán dẫn, đồng thời lập phương án hỗ trợ bổ sung. Seoul có kế hoạch tăng cường khả năng cạnh tranh cho các sản phẩm chủ chốt như hóa dầu và pin thứ cấp, tập trung vào phát triển các công nghệ có giá trị gia tăng cao cho ngành hóa dầu và đảm bảo nguồn cung nguyên vật liệu ổn định cho pin thứ cấp.Liên quan đến cuộc tấn công trả đũa của Israel vào Iran gần đây, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ duy trì cảnh giác và sẵn sàng ứng phó với mọi khả năng thông qua hệ thống đối phó khẩn cấp liên ngành. Chính phủ sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan, ứng phó nhanh chóng dựa trên kế hoạch đối phó theo từng tình hình trước sự biến động quá mức của thị trường tài chính và ngoại hối.