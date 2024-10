Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc họp rà soát tình hình an ninh, kinh tế trước bất ổn leo thang tại Trung Đông

Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 26/10 ra thông cáo báo chí cho biết đã tổ chức cuộc họp rà soát tình hình an ninh và kinh tế do Chánh Văn phòng Chính sách Sung Tae-yoon và Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Kim Tae-hyo đồng chủ trì.Các quan chức tham gia cuộc họp đã tiến hành đánh giá tình hình khu vực Trung Đông sau khi Iran tấn công trả đũa Israel vào cùng ngày, rà soát tình hình an toàn cho công dân, doanh nghiệp và cơ quan ngoại giao của Hàn Quốc ở nước sở tại. Cuộc họp cũng đã tiến hành trao đổi về những phương án bảo vệ cho sự an toàn và sơ tán công dân, nhằm ứng phó kịp thời với nguy cơ xung đột leo thang trong thời gian tới.Chính phủ Hàn Quốc khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để sớm ổn định khu vực Trung Đông, đồng thời sẽ thực thi các biện pháp cần thiết theo từng bộ ngành tùy theo diễn biến tình hình trong thời gian tới.Tuy nhiên, các quan chức nhận định rằng những rủi ro địa chính trị ở khu vực Trung Đông sẽ tác động hạn chế đến nền kinh tế Hàn Quốc. Đặc biệt, Seoul không nhập khẩu trực tiếp dầu thô từ Tehran, nên tình hình cung cầu và giá dầu thô trong nước sẽ không bị ảnh hưởng lớn. Trường hợp thị trường dầu thô thế giới có biến động lớn thì Chính phủ sẽ đưa ra các biện pháp ổn định giá dầu như cắt giảm thuế xăng dầu.Văn phòng Tổng thống cho biết lượng dự trữ dầu hiện tại của Hàn Quốc đủ dùng cho hơn 200 ngày, tình hình cung cầu và vận chuyển dầu thô, khí đốt vẫn ổn định.