Liên minh phe cầm quyền Nhật Bản thất bại giành đa số ghế nghị sĩ tại Hạ viện sau 15 năm

Photo : YONHAP News

Liên minh phe cầm quyền gồm đảng Dân chủ tự do và đảng Công minh của Nhật Bản đã lần đầu tiên sau 15 năm thất bại giành được đa số ghế trong cuộc bầu cử Hạ viện diễn ra vào ngày 27/10. Kết quả này dự báo sẽ mang đến những biến động lớn đến chính trường Nhật Bản.Trong cuộc bầu cử Hạ viện lần này, đảng cầm quyền Dân chủ tự do dưới sự dẫn dắt của tân Thủ tưởng Ishiba Shigeru đã giành được 191 ghế nghị sĩ, trong khi đảng Công minh chiếm được 24 ghế. Theo đó, tổng cộng liên minh đảng cầm quyền chỉ giành được 233 ghế, chưa được quá bán tổng số 465 ghế nghị sĩ Hạ viện. Hai đảng này vốn chiếm lần lượt 247 ghế và 32 tại Hạ viện trước khi diễn ra cuộc bầu cử.Nguyên nhân dẫn đến kết quả này được phân tích là do vụ bê bối quỹ đen cả đảng Dân chủ tự do nổ ra vào cuối năm ngoái, và thu nhập thực tế của người đân giảm sút trước tình hình giá cả leo thang khiến cử tri quay lưng lại với phe cầm quyền.Đảng Dân chủ lập hiến, đảng đối lập lớn nhất tại Nhật Bản, đã nâng mạnh số ghế nghị sĩ tại Hạ viện từ 98 ghế lên 148 ghế sau cuộc bầu cử lần này. Theo báo Yomiuri, đây là lần đầu tiên một đảng đối lập chiếm được hơn 140 ghế, tương đương 30% ghế nghị sĩ tại Hạ viên, kể từ sau khi đảng Dân chủ giành được 177 ghế vào năm 2007.Việc liên minh phe cầm quyền không giành được đa số ghế đã làm chính trường Nhật Bản xuất hiện những kịch bản như mở rộng liên minh, thay đổi chính quyền, hoặc Thủ tướng Ishiba có thể từ chức. Dự báo trong thời gian tới, chính giới nước này sẽ bước vào giai đoạn đấu tranh quyền lực và liên kết thế lực.