Lễ trao giải thưởng Văn hóa và nghệ thuật đại chúng Hàn Quốc 2024 vinh danh các nghệ sĩ xuất sắc

Photo : YONHAP News

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch cùng Cơ quan nội dung sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) ngày 31/10 sẽ tổ chức “Lễ trao giải thưởng Văn hóa và nghệ thuật đại chúng Hàn Quốc 2024" tại Nhà hát quốc gia Haeoreum (Mặt trời mọc) ở Seoul.Đây là lần thứ 15 giải thưởng được trao nhằm tôn vinh những đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa nghệ thuật đại chúng của các nghệ sĩ hoạt động trong ngành, nâng cao vị thế xã hội và khích lệ tinh thần sáng tạo của họ. Đây cũng là giải thưởng cao quý nhất do Chính phủ Hàn Quốc trao tặng trong lĩnh vực này.Trong lễ trao giải năm nay, Chính phủ Seoul sẽ trao Huân chương văn hóa cho 6 cá nhân, bằng khen Tổng thống cho 7 người, bằng khen Thủ tướng cho 8 người và 10 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch.Trong số những người được vinh danh, nam diễn viên kỳ cựu Shin Gu (88 tuổi) được nhận Huân chương văn hóa Eungwan (Ngân quán) nhờ hơn 60 năm cống hiến với nhiều vai diễn trong phim điện ảnh, truyền hình và kịch nói, kể từ lần đầu ra mắt trên sân khấu kịch vào năm 1962. Nữ diễn viên gạo cội Kang Boo-ja (84 tuổi) cũng nhận Huân chương Eungwan nhờ những đóng góp xuất sắc qua các vở diễn để nhiều xúc cảm sâu lắng trong lòng khán giả.Ngoài ra, nam ca sĩ kiêm diễn viên Kim Chang-wan (70 tuổi) và nhà biên kịch truyền hình Lim Ki-hong cũng được trao Huân chương Văn hóa Bogwan (Bảo quán) vì những cống hiến to lớn cho nghệ thuật đại chúng. Huân chương văn hóa Okgwan (Ngọc quán) được trao cho nam ca sĩ Lee Moon-sae và Huân chương văn hóa Hwagwan (Hoa quán) thuộc về nam diễn viên Choi Soo-jong.Trong số những người nhận bằng khen Tổng thống Hàn Quốc có nghệ sĩ guitar blues Kim Mok-kyung, diễn viên Yeom Hye-ran, Jo Jung-suk, diễn viên nhạc kịch Hong Kwang-ho, đạo diễn điện ảnh Kim Han-min, diễn viên lồng tiếng Kim Do-hyun và nghệ sĩ thu âm Lee Tae-kyoung.Bằng khen Thủ tướng trao cho các nghệ sĩ gồm diễn viên Chun Woo-hee, Lee Je-hoon, diễn viên nhạc kịch Choi Jae-rim, ca sĩ Chang Ki-ha, diễn viên lồng tiếng Kim Yeong-jin, đạo diễn điện ảnh Jang Jae-hyun, giám đốc âm nhạc Kim Sung-soo và nhạc sĩ Kenzie.Những nghệ sĩ nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch có diễn viên Ahn Eun-jin, Cha Eun-woo, Go Min-si; các ban nhạc Jannabi, Day6, Silica Gel; diễn viên hài Yoon Sung-ho; người mẫu Jung Ho-yeon; đạo diễn truyền hình Yun Jong-ho và nhà sản xuất Jang Hyun-ki.