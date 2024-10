Tổng thống Joe Biden lần đầu đề cập đến vấn đề phái cử binh lính hỗ trợ Nga của miền Bắc

Photo : KBS News

Trả lời phỏng vấn của phóng viên sau khi hoàn tất bỏ phiếu sớm bầu cử Tổng thống Mỹ ở thành phố New Castle, bang Delaware ngày 28/10 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden nhận định việc Bắc Triều Tiên điều động binh lực để hỗ trợ Nga trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine là hết sức nguy hiểm.Đây là lần đầu tiên Tổng thống Biden trực tiếp đề cập đến vấn đề này. Ông Biden cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin giờ đây đã đảm bảo thêm nguồn lực chiến đấu từ quân đội miền Bắc, đẩy tình hình chiến sự tại Ukraine leo thang. Đồng thời, Tổng thống Biden lên án người tiền nhiệm Donald Trump vì đang phô trương mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Putin.Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã xác nhận rằng có khoảng 10.000 binh lính Bắc Triều Tiên đã được điều động tới Nga. Tuần trước, cơ quan này ước tính là chỉ khoảng 3.000 người.Phó phát ngôn viên Lầu Năm góc Mỹ Sabrina Singh cho biết một phần binh lính miền Bắc đã di chuyển đến gần Ukraine, một điều hết sức lo ngại. Bà Singh cảnh báo việc binh sĩ Bắc Triều Tiên tham gia chiến trường đồng nghĩa với việc họ trở thành lực lượng chiến đấu, tức họ có thể trở thành đối tượng bị tấn công hợp pháp. Washington cũng bày tỏ lập trường sẽ không hạn chế việc Kiev sử dụng vũ khí của Mỹ để đánh lùi binh lính miền Bắc.Hàn Quốc và Mỹ hiện đang liên tiếp tổ chức các cuộc họp để tập trung thảo luận phương án đối phó liên quan đến việc Bắc Triều Tiên phái cử binh lính hỗ trợ Nga, như cuộc họp giữa người đứng đầu Văn phòng An ninh quốc gia của hai nước trong tuần trước, hay Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng song phương trong tuần này.