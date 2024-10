13 tân Đại sứ tại Hàn Quốc trình Quốc thư lên Tổng thống Yoon Suk Yeol

Photo : YONHAP News

Tân đại sứ đến từ 13 nước bao gồm Thành quốc Vatican, Thụy Điển, Latvia, Bỉ, Phần Lan, Bahrain, Israel, Mông Cổ, Uzbekistan, Paraguay, Papua New Guinea, Cộng hòa Nam Phi và Argentina ngày 29/10 đã trình Quốc thư lên Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol sau khi được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Hàn Quốc.Tham dự buổi lễ còn có Bộ trưởng Ngoại giao Cho Tae-yul, Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Shin Won-shik, Phó Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Kim Tae-hyo.Tổng thống Yoon đã tiếp đón tân Đại sứ các nước, chụp ảnh kỷ niệm và đã có buổi trò chuyện cùng các tân Đại sứ này.