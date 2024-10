Chính giới Hàn Quốc tưởng niệm 2 năm thảm họa giẫm đạp Itaewon

Photo : YONHAP News

Chính giới Hàn Quốc đã đồng loạt gửi lời an ủi tới gia quyến những nạn nhân xấu số trong vụ thảm họa giẫm đạp Itaewon (29/10/2022).Trên trang mạng xã hội cá nhân, Chủ tịch đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân Han Dong-hoon đã bày tỏ sự thương tiếc và cầu nguyện cho 159 nạn nhân trong thảm họa Itaewon. Ông bày tỏ sự hối tiếc vì không giữ được cuộc sống thường nhật bình ổn cho người dân, để những lời nói xoay quanh thảm họa vẫn còn làm dấy lên vết thương trong lòng của người dân. Chủ tịch Han cam kết đảng Sức mạnh quốc dân sẽ nỗ lực hết mình để sửa đổi và bổ sung luật pháp và chế độ để không tái diễn vụ việc tương tự trong tương lai.Về phần mình, Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung cũng thông qua mạng xã hội, cam kết sẽ dẫn đầu trong việc làm rõ sự thật cho đến cùng mà không có ngoại lệ, hoàn thành trách nhiệm to lớn được giao phó. Ông Lee khẳng định sự thật cuối cùng sẽ được làm rõ dù có phe phái nào nỗ lực che giấu đi chăng nữa. Đảng Dân chủ đồng hành sẽ dồn sức để người dân vô tội không phải bỏ mạng vì sự kém cỏi và vô trách nhiệm của nhà nước.Chủ tịch Cho Kuk của đảng Đổi mới Tổ quốc cũng nhấn mạnh rằng niềm an ủi duy nhất mà mọi người có thể làm được đó chính là "làm sáng tỏ sự thật".