Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 29/10 đã chủ trì cuộc họp Nội các lần thứ 46 tại Văn phòng Tổng thống (quận Yongsan, Seoul), khẳng định việc xúc tiến 4 bài toán cải cách ở lĩnh vực y tế, lương hưu, lao động và giáo dục chính là dân sinh.Ông Yoon nhấn mạnh nếu không có sự cải cách toàn diện cơ cấu xã hội thì sẽ không có đời sống người dân cũng như tương lai của quốc gia. Do đó, Chính phủ sẽ tập trung vào việc xúc tiến 4 bài toán cải cách trên trong hai tháng còn lại của năm nay.Tổng thống chỉ ra rằng nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay chính là cải cách y tế. Đặc biệt là phải duy trì chặt chẽ hệ thống y tế để công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân không gặp trở ngại khi mùa đông sắp tới. Chính phủ cần phải đẩy nhanh việc cải cách các hạng mục không được bảo hiểm y tế quốc gia chi trả và bảo hiểm y tế bổ sung (tức bảo hiểm mà người tham gia sẽ được chi trả các khoản mà không được bảo hiểm y tế quốc gia chi trả). Ông Yoon đề nghị Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính và Bộ trưởng Y tế và phúc lợi phải lập phương án cải thiện bảo hiểm y tế bổ sung trong năm nay.Mặt khác, Tổng thống gửi lời chia buồn tới gia quyến và cầu nguyện cho các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa giẫm đạp tại khu phố Itaewon (Yongsan) vào đúng hai năm trước. Ông Yoon nhấn mạnh rằng bảo vệ cuộc sống thường nhật của người dân và xây dựng một xã hội an toàn chính là cách thể hiện sự tưởng nhớ một cách chân thành đối với những nạn nhân. Tổng thống cũng yêu cầu các ban ngành liên quan kiểm tra và củng cố hệ thống an toàn vào dịp Halloween năm nay.