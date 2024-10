Seoul ít bị ảnh hưởng bởi biện pháp kiếm soát đầu tư vào Bắc Kinh của Washington ở lĩnh vực công nghệ tiên tiến

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên cùng Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 29/10 đều nhận định rằng việc Chính phủ Mỹ hạn chế các doanh nghiệp và nhà đầu tư của nước này rót vốn vào Trung Quốc ở lĩnh vực công nghệ tiên tiến như chíp bán dẫn và máy tính lượng tử sẽ ảnh hưởng ở mức hạn chế đối với nền kinh tế của Hàn Quốc.Seoul giải thích rằng quy định hành chính của Bộ Tài chính Mỹ chỉ áp dụng đối với nhà đầu tư và doanh nghiệp của Mỹ, trong đó cấm hoặc yêu cầu khai báo các khoản đầu tư liên quan đến phát triển kỹ thuật hay sản phẩm ở lĩnh vực chíp bán dẫn tiên tiến, hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ thông tin lượng tử tại các quốc gia đáng lo ngại. Do đó, xét đến đối tượng và phạm vi áp dụng thì những tác động trực tiếp của quy định này đến nền kinh tế của Hàn Quốc chỉ ở mức hạn chế.Tuy nhiên, Bộ Công nghiệp cũng cho biết sẽ tiến hành trao đổi chặt chẽ với giới doanh nghiệp và chuyên gia trong nước để phân tích những tác động đến nền kinh tế nội địa trên nhiều góc độ, tích cực tìm kiếm phương án đối phó.Bộ Tài chính Mỹ ngày 28/10 (giờ địa phương) đã công bố quy định hành chính trên như một biện pháp nhằm thực thi Sắc lệnh hành chính số 14105, được Tổng thống Joe Biden ban hành vào tháng 8 năm ngoái. Mục đích của quy định này là nhằm ngăn chặn dòng vốn đầu tư công nghệ tiên tiến của Mỹ có thể khiến các nước đáng lo ngại tăng cường năng lực quân sự, tình báo, giám sát và an ninh mạng, đe dọa đến an ninh của Washington.Cho đến nay, Trung Quốc là nước duy nhất nằm trong danh sách quốc gia đáng lo ngại của Mỹ, nên trên thực tế biện pháp trên là nhằm kiểm soát toàn diện việc đầu tư vào Bắc Kinh.Cụ thế, ở lĩnh vực chất bán dẫn, quy định trên cấm các giao dịch liên quan đến tự động hóa thiết kế điện tử và phần mềm chuyên dụng, công cụ sản xuất hoặc đóng gói, cũng như thiết kế và sản xuất các vi mạch tích hợp cao cấp và siêu máy tính. Quy định hành chính này sẽ được thực thi từ ngày 2/1 năm sau.