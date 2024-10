Bắc Triều Tiên điều binh hỗ trợ Nga là vi phạm nghị quyết Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo ngày 29/10 (giờ địa phương), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết việc Nga huấn luyện binh sĩ Bắc Triều Tiên là hành vi trực tiếp vi phạm Nghị quyết 1718, 1874, 2270 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Cụ thể, Nghị quyết 1718 của Hội đồng bảo Liên hợp quốc được thông qua vào năm 2006 sau khi miền Bắc lần đầu thử nghiệm hạt nhân, nêu rõ cấm vận tài chính và kinh tế nước này cũng như cấm xuất khẩu vũ khí hạt nhân, tên lửa và các loại vũ khí khác. Trong khi đó, Nghị quyết 2270 là biện pháp trừng phạt trước hành động thử hạt nhân lần thứ 4 và phóng thử tên lửa tầm xa vào năm 2016 của Bình Nhưỡng, bao gồm các điều khoản ngăn chặn đào tạo và giáo dục về phát triển tên lửa và hạt nhân.Về những lo lắng Hội đồng bảo an Liên hợp quốc không thể trừng phạt Nga và Bắc Triều Tiên trong kỳ họp sắp tổ chức vào ngày 30/10, phát ngôn viên Miller cho biết các nước thành viên thường trực đều có đủ năng lực và quyết tâm để áp đặt chế tài đối với hành vi của hai nước Nga-Triều.Tuy nhiên, ông Miller nhận định Nhóm Giám sát trừng phạt đa phương (MSMT) với sự tham gia của 11 quốc gia do Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản dẫn dắt khó có khả năng trừng phạt Bình Nhưỡng và Matxcơva do đây là tổ chức điều tra, phân tích và công bố kết quả việc các nước có thực thi đúng nghị quyết cấm vận miền Bắc hay không.