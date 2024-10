Hàn Quốc và Canada trao đổi đối phó việc Bắc Triều Tiên cử quân tới Nga

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 30/10 đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Canada Justin Trudeau và thảo luận về vấn đề Bắc Triều Tiên điều binh tham gia chiến tranh Nga-Ukraine.Tổng thống Yoon nhận định tình hình hiện tại rất nghiêm trọng do khả năng cao binh lính miền Bắc đã tđược triển khai ra chiến trường sớm hơn so với dự đoán. Ông Yoon khẳng định Seoul và Ottawa phải cùng cộng đồng quốc tế có biện pháp cứng rắn và nhất quán. Ông tiết lộ kế hoạch gửi phái đoàn đại diện Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ tái thiết Ukraine tới tham dự Hội nghị cấp bộ trưởng về hòa bình cho Ukraine.Về phần mình, Thủ tướng Trudeau đánh giá việc Bình Nhưỡng gửi quân hỗ trợ Matxcơva có khả năng làm gia tăng nghiêm trọng thêm cuộcchiến tranh Nga-Ukraine, và điều này sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình an ninh của châu Âu và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Do đó, hai nước Hàn-Canada phải chung sức hợp tác một cách chặt chẽ.Ngoài ra, ông Yoon Suk Yeol bày tỏ kỳ vọng cơ chế đối thoại an ninh cấp cao giữa hai nước sẽ được diễn ra thường xuyên nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng Hàn-Canada (2+2) được diễn ra vào ngày 1/11 tới tại Ottawa. Ông cũng hy vọng hai bên có thể hợp tác quốc phòng song phương với sự tham gia của công ty quốc phòng Hàn Quốc vào các dự án tăng cường sức mạnh quân sự của Canada trong tương lai. Đáp lại, Thủ tướng Trudeau cho rằng việc tổ chức Hội nghị 2+2 thể hiện rõ mối quan hệ hợp tác và tình hữu nghị sâu sắc giữa hai nước, điều này cho thấy Seoul và Ottawa đóng vai trò to lớn đối với an ninh và kinh tế trên thế giới.