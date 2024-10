Photo : YONHAP News

Báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Elizabeth Salmon trong buổi đối thoại với Ủy ban thứ ba phụ trách về nhân quyền thuộc Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 29/10 (giờ địa phương) cho biết Bắc Triều Tiên hiện vẫn chưa dỡ bỏ lệnh phong tỏa biên giới được thực thi từ khi bùng phát đại dịch COVID-19 đến nay, cũng như đang tăng cường kiểm soát người dân hơn nữa.Bà Salmon cho biết chính quyền miền Bắc đang hạn chế quyền tự do biểu đạt của người dân nước này, bao gồm cả quyền tự do đi lại, tự do lựa chọn nghề nghiệp, tự do về lương thực và tiếp cận thông tin. Bình Nhưỡng còn quy kết các hoạt động kiếm kế sinh nhai của người dân là hành vi chống đối xã hội, chà đạp và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân, đặc biệt là phụ nữ.Báo cáo viên Salmon nhấn mạnh rằng các hành động gây căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc, từ việc phóng tên lửa đạn đạo đến những phát ngôn về bãi bỏ thống nhất hai miền Nam-Bắc bán đảo Hàn Quốc, cũng đang ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình chà đạp nhân quyền tại Bắc Triều Tiên.Quan chức trên tập trung nhắc đến việc bồi thường và hỗ trợ cho các nạn nhân bị mất tích và tra tấn sau khi bị cưỡng chế hồi hương về miền Bắc được nêu trong báo cáo về vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên trình lên Ủy ban thứ ba gần đây. Theo bà Salmon, dù người tị nạn miền Bắc có lưu lại ở nước ngoài thì cũng lo sợ chính quyền nước mình trả đũa nên không dám liên lạc với người thân ở quê nhà.Về phần mình, phó Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Kim Sang-jin cũng phát biểu tại sự kiện, nhắc đến việc Chính phủ Seoul đang không ngừng hối thúc Bình Nhưỡng thả 6 người miền Nam đang bị miền Bắc bắt cóc và giam giữ. Ngoài ra, ông Kim cho rằng công cuộc quân sự hóa của Bình Nhưỡng sẽ không thể thực hiện nếu không có chính sách chà đạp nhân quyền nghiêm trọng, và việc miền Bắc cưỡng ép lao động đối với cả công dân nước mình ở nước ngoài là một hành vi vô nhân đạo, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.