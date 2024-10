Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ lên án mạnh mẽ việc điều quân của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Yong-hyun và người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin ngày 30/10 (giờ địa phương) đã tổ chức Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) lần thứ 56 tại Washington.Sau cuộc họp, hai bên ra tuyên bố chung bày tỏ lo ngại trước sự gia tăng hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên sau khi hai nước này ký kết Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện, khiến bất ổn khu vực leo thang. Seoul và Washington nhấn mạnh việc Bình Nhưỡng và Matxcơva hợp tác quân sự, bao gồm cả việc buôn bán vũ khí trái phép và chuyển giao công nghệ tiên tiến là vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Tuyên bố chung cũng lên án mạnh mẽ việc Nga và miền Bắc mở rộng hợp tác quân sự từ cung cấp vật tư quân sự sang điều binh trên thực tế. Hai nước Hàn-Mỹ sẽ phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để xử lý vấn đề này. Ngoài ra, hai bên cũng quyết định sẽ đưa các kịch bản thực tế nhằm đối phó với khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng vào các cuộc tập trận chung sắp tới.Trong tuyên bố chung SCM lần này, Seoul và Washington cũng lần đầu sau 6 năm nhấn mạnh đến đến đường ranh giới quân sự liên Triều trên biển (NLL). Hai nước khẳng định NLL là một công cụ hiệu quả giúp phân cách lực lượng quân sự và ngăn cừa căng thẳng quân sự trong suốt 70 năm qua, kêu gọi Bình Nhưỡng tôn trọng đường ranh giới này.Ngoài ra, hai nước cũng lên án mạnh mẽ các hành động gây leo thang căng thẳng của Bắc Triều Tiên trên bán đảo Hàn Quốc như việc đơn phương phá hủy các tuyến đường kết nối hai miền Nam-Bắc và thả bóng bay chứa rác thải sang Hàn Quốc, đồng thời hối thúc miền Bắc chấm dứt ngay lập tức các hành động này.Trong khuôn khổ SCM lần này, hai bên cũng phê duyệt văn kiện "Khung hợp tác an ninh Hàn-Mỹ tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương". Đây là văn bản hợp tác an ninh đầu tiên của hai nước ngoài khu vực bán đảo Hàn Quốc. Theo đó, Seoul và Washington sẽ triển khai các dự án thí điểm từ năm 2025, với mục tiêu tăng cường an ninh hàng hải, hợp tác quốc phòng và chia sẻ thông tin với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các nước tại khu vực Thái Bình Dương.