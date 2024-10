Du khách nước ngoài tới Hàn Quốc tháng 9/2024 vượt mức trước đại dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) ngày 31/10 đã công bố báo cáo thống kê du lịch tháng 9/2024. Trong tháng trước, có 1.464.300 khách du lịch quốc tế tới thăm Hàn Quốc, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm ngoái.Đặc biệt, con số này đã tăng 0,3% so với tháng 9/2019, thời điểm trước khi bùng phát dịch COVID-19. Đây là lần đầu tiên lượng du khách quốc tế đến Hàn Quốc vượt qua mức trước đại dịch.Xét theo quốc gia, du khách Trung Quốc đạt 423.000 người, bằng khoảng 78% của cùng kỳ năm 2019. Ngoài ra, lượng du khách Nhật Bản và Đài Loan lần lượt là 311.000 và 126.000 người.Trong khi đó, lượng du khách Hàn Quốc đi du lịch nước ngoài trong tháng 9 đạt 2.310.000 người, tăng 12,8% so với năm 2019.