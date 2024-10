Hội đồng bảo an Liên hợp quốc tranh cãi gay gắt về việc Bình Nhưỡng cử binh hỗ trợ Matxcơva

Photo : YONHAP News

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 30/10 (giờ địa phương) đã mở cuộc họp để thảo luận về vấn đề duy trì hòa bình và an ninh tại Ukraine, cũng như việc Bắc Triều Tiên điều động binh lính hỗ trợ Nga gần đây.Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Hwang Joon-kook bày tỏ lo ngại rằng binh lính miền Bắc có thể trở thành "bia đỡ đạn" và mục tiêu tấn công quân sự hợp pháp. Hơn nữa, tiền thù lao mà binh lính miền Bắc nhận được có khả năng sẽ rơi vào túi của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un.Ông Hwang chỉ ra rằng hợp tác quân sự Nga-Triều là bất hợp pháp và vi phạm nhiều nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an, mặc dù hai nước này đã ký kết Hiệp ước quan hệ đối tác chiến lược toàn diện song phương. Việc Matxcơva và Bình Nhưỡng hợp tác quân sự chưa từng có tiền lệ sẽ dẫn đến những thay đổi lớn về mặt địa chính trị ở cả phía Đông và Tây lục địa Á-Âu. Đại sứ Hwang khẳng định Hàn Quốc sẽ hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để đối phó cứng rắn với hợp tác quân sự trái phép Nga-Triều, đồng thời cũng sẽ thực hiện các biện pháp tương ứng tùy theo diễn biến tình hình.Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Robert Wood nhận định việc quân đội Bắc Triều Tiên tham gia chiến tranh Nga-Ukraine sẽ dẫn đến tình hình xung đột đang leo thang nghiêm trọng và cho thấy Nga đang ngày càng tuyệt vọng, và phụ thuộc nhiều hơn vào Iran và miền Bắc về mặt quân sư gây nguy hiểm cho toàn cầu.Đại sứ Ukraine Serhiy Olehovych Kyslytsia cũng cho rằng những binh sĩ Bắc Triều Tiên sống sót trở về từ cuộc chiến sẽ có kinh nghiệm chiến tranh hiện đại, đồng thời kêu gọi các bên tìm kiếm những cách thức hành động khác nếu như Hội đồng bảo an "bất lực" trước sự phản đối của nước thành viên thường trực Nga.Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya bác bỏ thông tin Bình Nhưỡng cử binh lính hỗ trợ Matxcơva và cho rằng các nước phương Tây đang cố đánh lạc hướng khỏi những vấn đề quan trọng thực sự đang đe dọa hòa bình và an ninh thế giới. Ông hy vọng Hàn Quốc sẽ không bị mắc lừa những mưu đồ chính trị của các nước phương Tây, và đánh giá cao sự kiềm chế của Seoul trong việc viện trợ cho Kiev.Đại sứ Bắc Triều Tiên Kim Song nhấn mạnh Bình Nhưỡng và Matxcơva có quyền phát triển quan hệ song phương trên mọi lĩnh vực, hoàn toàn phù hợp với thỏa thuận giữa hai nước cũng như luật pháp quốc tế. Và nhấn mạnh rằng miền Bắc cần phải đối phó nếu các nước phương Tây và Mỹ liên tục đe dọa đến chủ quyền và lợi ích an ninh của Nga.