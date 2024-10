Chính phủ Hàn Quốc kêu gọi giới y tế tham gia vào cơ chế thảo luận

Photo : YONHAP News

Chủ tịch Ủy ban quản lý an toàn và thảm họa thuộc Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc Lee Han-kyung trong cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 31/10 đã kêu gọi đội ngũ y bác sĩ tham gia vào cơ chế thảo luận giữa chính giới, Chính phủ và giới y tế nhằm khôi phục lại hệ thống y tế.Ông Lee khẳng định Chính phủ đã nhiều lần kêu gọi giới y bác sĩ tham gia đối thoại để giải quyết tình trạng lỗ hổng dịch vụ và hoàn thiện cải cách y tế. Quan chức này cũng cho biết Hiệp hội Y khoa, Hiệp hội các trường cao đẳng y (KAMC) ngày 22/10 vừa qua đã bày tỏ ý định tham gia cơ chế thảo luận này. Chủ tịch Lee đề nghị các tổ chức khác, bao gồm Hiệp hội Y học, Hiệp hội Bác sĩ nội trú sẽ cùng tham gia vào cơ chế thảo luận để cùng hợp tác để bình thường hóa hệ thống y tếChủ tịch Ủy ban quản lý an toàn còn cho biết trong tuần này, 10 bệnh viện được chọn tham gia vào dự án thí điểm chuyển đổi cơ cấu bệnh viện đa khoa tuyến đầu, với kỳ vọng sự hợp tác giữa các bệnh viện lớn và bệnh viện vừa, nhỏ tại địa phương sẽ trở thành bàn đạp để thiết lập hệ thống khám chữa bệnh hiệu quả đối với các ca bệnh nặng, cấp cứu và hiếm gặp, cũng như củng cố hệ thống y tế tại các khu vực.Cuối cùng, ông Lee Han-kyung nhấn mạnh vai trò quan trọng của các bác sĩ nội trú trong bối cảnh ngành y tế chuẩn bị cho những thay đổi lớn, đồng thời hy vọng các cuộc thảo luận cởi mở giữa Chính phủ và các bác sĩ nội trú sẽ giúp đưa ra các quyết định sáng suốt, vì lợi ích chung của người dân, bệnh nhân và chính tương lai của các bác sĩ.