Chủ tịch Kim Jong-un tuyên bố phóng tên lửa ICBM để khẳng định quyết tâm đối phó với kẻ thù

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 31/10 đưa tin cho biết Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un tuyên bố vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào cùng ngày là một động thái quân sự hoàn toàn phù hợp, thể hiện rõ quyết tâm của Bắc Triều Tiên trong việc đáp trả những hành động cố tình gây căng thẳng trong khu vực, đe dọa đến an ninh miền Bắc của kẻ thù. Đây cũng là bước thiết yếu trong quá trình không ngừng nâng cao năng lực tấn công chiến lược của Bình Nhưỡng.Ông Kim khẳng định Bắc Triều Tiên sẽ không bao giờ thay đổi chính sách tăng cường năng lực hạt nhân, và sẽ tiếp tục củng cố sức mạnh tấn công chiến lược, hoàn thiện khả năng đối phó bằng hạt nhân trước tình hình an ninh, cũng như các thách thức ngày càng gia tăng hiện nay.Nhà lãnh đạo miền Bắc lên án các nỗ lực tăng cường quan hệ đồng minh hạt nhân nguy hiểm và các hoạt động quân sự mạo hiểm của kẻ thù, cho rằng điều này càng khiến Bình Nhưỡng phải đẩy mạnh năng lực hạt nhân. Ông Kim tuyên bố sẽ không cho phép bất kỳ mối đe dọa nào gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, và nhấn mạnh tầm quan trọng của ICBM như một phương tiện răn đe chiến lược.Phát biểu của ông Kim Jong-un được đưa ra chỉ 5 tiếng sau khi Bắc Triều Tiên thực hiện vụ phóng ICBM. Bộ Quốc phòng miền Bắc cũng cho biết Tổng cục tên lửa của nước này đã thực hiện một vụ phóng quan trọng, được tiến hành theo lệnh của nhà lãnh đạo quốc gia, và cho biết tên lửa đã đạt được những kỷ lục mới về năng lực của tên lửa chiến lược, khẳng định tính hiện đại và độ tin cậy của khả năng răn đe chiến lược của Bắc Triều Tiên, quốc gia có uy lực mạnh nhất thế giới.Trước đó, vào khoảng 7 giờ 10 phút sáng cùng ngày, Bắc Triều Tiên đã phóng một ICBM được nâng cao góc bắn từ khu vực Bình Nhưỡng về vùng biển phía Đông. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc phỏng đoán đây là một ICBM kiểu mới sử dụng động cơ nhiên liệu rắn và hiện đang phân tích xem liệu miền Bắc có sử dụng xe chuyên chở kiêm bệ phóng tên lửa di động loại 12 trục được công bố gần đây hay không.