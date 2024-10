Seoul nhất trí ban lệnh trừng phạt đơn phương mới với Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 31/10 cho biết Tổng thống Yoon Seok Yeol đã nghe báo cáo từ Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) về việc quân đội phát hiện Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào lúc 7 giờ 10 phút sáng cùng ngày. Tổng thống đã chỉ thị NSC phải phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để đối phó mạnh mẽ với các hành động khiêu khích của miền Bắc và chuẩn bị kỹ lưỡng đảm bảo không để xảy ra bất kỳ cuộc tấn công bất ngờ nào của Bình Nhưỡng.Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Shin Won-sik đã chủ trì một cuộc họp khẩn cấp của Ủy ban thường trực NSC. Tại đây, các ủy viên đã lên án mạnh mẽ vụ phóng ICBM của miền Bắc, cho rằng hành động này vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình, an ninh của bán đảo Hàn Quốc cũng như cộng đồng quốc tế.Để đối phó với tình hình, Seoul quyết định sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đơn phương mới đối với Bình Nhưỡng, nhưng không tiết lộ nội dung chi tiết. NSC cũng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các nước đồng minh và Liên hợp quốc để đảm bảo các biện pháp trừng phạt đối với miền Bắc được thực hiện một cách hiệu quả và kiên quyết.Hội đồng an ninh quốc gia còn chỉ trích chính quyền Bắc Triều Tiên đã lãng phí nguồn lực hạn chế vào việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt thay vì chăm lo đời sống cho người dân, thậm chí đẩy thanh niên nước mình vào những cuộc chiến vô nghĩa.Ngoài ra, Văn phòng Tổng thống cho biết Hàn Quốc sẽ tận dụng mọi cơ hội, bao gồm cả cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) về nhân quyền với miền Bắc tại Liên hợp quốc, để làm rõ tình trạng nhân quyền tồi tệ ở Bắc Triều Tiên trước cộng đồng quốc tế. Seoul cũng cam kết tiếp tục nỗ lực nhằm cải thiện tự do và nhân quyền cho người dân miền Bắc, như đã đề ra trong Học thuyết thống nhất ngày 15/8.