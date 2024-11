Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc duy trì đà tăng 13 tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/11 công bố báo cáo xu hướng xuất khẩu tháng 10/2024, cho biết kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng vừa qua đạt 57,52 tỷ USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất trong các tháng 10 từ trước đến nay.Cụ thể, 10 trong số 15 mặt hàng xuất khẩu chủ lực có kim ngạch xuất khẩu tăng. Kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn tăng 40,3%, đạt 12,5 tỷ USD, vượt mức cao kỷ lục của tháng 10/2018. Xuất khẩu ô tô đạt 6,2 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất từ trước đến nay xét theo các tháng 10. Xuất khẩu thép tăng 8,8% đạt 2,9 tỷ USD, đảo chiều sang tăng trưởng sau 9 tháng giảm liên tiếp.Xét theo quốc gia, xuất khẩu tăng ở 5 trong số 9 thị trường lớn. Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục 12,2 tỷ USD sau 25 tháng, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước nhờ xuất khẩu hai mặt hàng hàng đầu là chíp bán dẫn và hóa dầu tăng. Xuất khẩu sang Mỹ cũng tăng, đạt 10,4 tỷ USD, ghi nhận mức cao nhất trong các tháng 10 từ trước đến nay, đà tăng liên tục trong 15 tháng.Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Ahn Duk-geun cho rằng cần theo dõi sát sao các yếu tố rủi ro như xung đột ở khu vực Trung Đông, chiến tranh Nga-Ukraine chưa có dấu hiệu chấm dứt, cùng với khả năng gia tăng bất ổn thương mại quốc tế sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Theo đó, để duy trì đà tăng trưởng và đạt mức kỷ lục trong xuất khẩu đến cuối năm 2024, Chính phủ và khối tư nhân sẽ phải phối hợp, dồn mọi nguồn lực để hỗ trợ tối đa cho xuất khẩu.Mặt khác, kim ngạch nhập khẩu tháng 9 đạt 54,35 tỷ USD, tăng 1,7% so với một năm trước. Cán cân thương mại tháng vừa qua thặng dư 3,17 tỷ USD, tăng 1,62 tỷ USD, đưa quy mô thặng dư lũy kế 10 tháng đầu năm đạt 39,9 tỷ USD, mức cao nhất kể từ năm 2018.