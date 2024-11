Tổng thư ký Liên hợp quốc lên án mạnh mẽ vụ phóng ICBM của Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 31/10 (giờ địa phương) đã thông qua người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric, lên án mạnh mẽ việc Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Bắc Triều Tiên vào cùng ngày. Ông Guterres khẳng định các hoạt động phóng tên lửa đạn đạo liên tiếp của miền Bắc đã vi phạm “trắng trợn” các nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an.Tổng thư ký Guterres còn bày tỏ lo ngại về tình hình căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc, một lần nữa kêu gọi các bên kiềm chế, thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng bảo an, tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại và nối lại các cuộc đàm phán. Ông Guterres nhấn mạnh giải pháp ngoại giao là con đường duy nhất để đạt được hòa bình bền vững và phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng trên bán đảo Hàn Quốc.Mặt khác, hãng tin Reuters (Anh) dẫn nguồn tin ngoại giao ngày 1/11 (giờ địa phương) cho biết Hội đồng bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp vào ngày 4/11 tới để thảo luận về vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Bắc Triều Tiên.7 nước thành viên của Hội đồng bảo an gồm Hàn Quốc, Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Malta, Slovenia và Anh đã yêu cầu Hội đồng bảo an tổ chức cuộc họp, sau khi Bình Nhưỡng tiến hành phóng ICBM vào một ngày trước, vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết trừng phạt, trong đó có lệnh cấm phóng tên lửa.