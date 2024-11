Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk Yeol lần đầu tụt xuống dưới ngưỡng 20%

Photo : YONHAP News

Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, ngày 1/11 công bố kết quả khảo sát về tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk Yeol, được thực hiện với 1.005 cử tri trên 18 tuổi từ ngày 29-31/10, với độ tin cậy là 95% và sai số ±3,1%.Kết quả cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Yoon chỉ đạt 19%, giảm 1% so với đợt khảo sát được thực hiện vào tuần thứ hai của tháng 9 và tuần thứ tư của tháng 10, ghi nhận mức thấp nhất kể từ khi ông Yoon nhậm chức. Đây cũng là lần đầu tiên tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon rơi xuống dưới ngưỡng 20% theo thống kê của Viện Gallup. Trong khi đó, tỷ lệ không ủng hộ Tổng thống đạt 72%, tăng 2% so với khảo sát trước đó, mức cao nhất kể từ khi ông Yoon lên nắm quyền.Lý do chính mà các cử tri đánh giá tích cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Yoon là ngoại giao (33%), nâng chỉ tiêu tuyển sinh ngành Y (8%); làm tốt công tác điều hành quốc gia (6%); quyết đoán, nỗ lực, tận tâm (5%) và quốc phòng, an ninh (4%). Ngược lại, lý do các cử tri không ủng hộ Tống thống Yoon chủ yếu là do vấn đề liên quan đến Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee (17%); kinh tế, đời sống, vật giá (14%), làm việc kém hiệu quả, thiếu sự trao đổi (7%); chính sách ngoại giao, nâng chỉ tiêu đào tạo bác sĩ (5%); độc đoán (6%); tham nhũng, thiếu hợp tác, hòa giải và thiếu năng lực, không có kinh nghiệm (3%).Viện Gallup nhận định rằng đa phần cử tri cho rằng ông Yoon "chưa làm tốt", ngay cả trong nhóm ủng hộ đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân, tỷ lệ ủng hộ và không ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc đều đạt 44%.Mặt khác, tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân và đảng đối lập Dân chủ đồng hành đều đạt 32%, đảng Đổi mới Tổ quốc đạt 7%, đảng Cải cách mới 2%, đảng Tiến bộ 1%, và 25% cử tri không ủng hộ đảng nào.Ngoài ra, tỷ lệ cự tri đánh giá tích cực vai trò lãnh đạo đảng của Chủ tịch đảng cầm quyền Han Dong-hoon đạt 40%, Chủ tịch đảng đối lập Lee Jae-myung là 41%. Tỷ lệ không ủng hộ đối với ông Han và ông Lee lần lượt là 49% và 51%.