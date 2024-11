Photo : YONHAP News

Liên quan tới yêu cầu của chính giới về việc Chính phủ cần đổi mới công tác điều hành quốc gia, một quan chức cấp cao Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho rằng hiện tại không phải là thời điểm để "đổi mới một cách mơ hồ".Phát biểu trên được quan chức này đưa ra trong bài phỏng vấn qua điện thoại với Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) vào ngày 4/11, lý do là bởi trong tháng này sẽ có nhiều biến số quan trọng từ bên ngoài.Cụ thể, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra trong tháng 11 sẽ tác động lớn tới Hàn Quốc, và vấn đề Bắc Triều Tiên cử quân tới Nga cũng là một mối đe dọa an ninh mới. Tổng thống Yoon Suk Yeol sẽ không phản ứng một cách "tùy hứng", mà sẽ điều chỉnh lịch trình trong tháng này để có cơ hội bày tỏ quan điểm, trao đổi với người dân.Về việc thành lập văn phòng hỗ trợ hoạt động của Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee, quan chức trên cho biết thời điểm ra mắt dự kiến là sau trung tuần tháng 11, do việc xây dựng vẫn chưa hoàn tất.Liên quan tới cuộc biểu tình do phe đối lập khới xướng vào cuối tuần qua, quan chức Văn phòng Tổng thống cho rằng người dân khó có thể ủng hộ sự công kích chính trị của đảng đối lập hòng trả đũa cho thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống hai năm trước. Quan chức này nhấn mạnh không thể giải quyết vấn đề bằng cách tiếp cận cảm tính hay bằng chiêu trò lôi kéo dư luận.