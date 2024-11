Hàn Quốc và Canada cùng lên án việc Bắc Triều Tiên cử quân tới Nga

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc và Canada ngày 1/11 (giờ địa phương) đã tổ chưc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng (Hội nghị 2+2) lần thứ nhất tại thủ đô Ottawa của Canada.Hội nghị có sự tham gia của Bộ trưởng Ngoại giao Cho Tae-yul và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Yong-hyun cùng hai người đồng cấp Canada là Melanie Joly và Bill Blair.Sau hội nghị, quan chức hai nước đã ra tuyên bố chung, bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc Bắc Triều Tiên cử quân tới Nga, quy kết đây là hành vi đẩy cao căng thẳng nghiêm trọng, đe dọa an ninh và sự ổn định của châu Âu cũng như khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.Tuyên bố cũng lên án mạnh mẽ việc hai nước Nga-Triều tăng cường hợp tác quân sự, trong đó có việc Bình Nhưỡng gửi hàng triệu đạn dược và tên lửa đạn đạo hỗ trợ cho cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine tàn bạo và phi lý của Nga, một hành động vi phạm cùng lúc nhiều nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Hai bên khẳng định đang theo dõi chặt chẽ về thứ mà Nga sẽ cung cấp cho miền Bắc để đổi lấy việc được Bình Nhưỡng gia tăng hỗ trợ vũ khí và binh lực theo cấp số nhân.Hàn Quốc và Canada sẽ tích cực phối hợp với cộng đồng quốc tế tìm kiếm các biện pháp đối phó bổ sung, dựa trên nhận thức rằng an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và khu vực châu Âu-Đại Tây Dương đang ngày càng được liên kết một cách chặt chẽ hơn.Hai nước cũng lên án hàng loạt vụ phóng tên lửa của miền Bắc, gần đây nhất là vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) kiểu mới Hwasong-19 ngày 31/10 vừa qua; hối thúc Bình Nhưỡng phải giải trừ vũ khí hủy diệt hàng loạt một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.Ottawa cũng thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ với nỗ lực của Seoul nhằm xây dựng một bán đảo Hàn Quốc phi hạt nhân hóa, tự do, hòa bình và thịnh vượng.Các Bộ trưởng của hai nước nhất trí ra mắt cơ chế "Đối thoại Ấn Độ-Thái Bình Dương Hàn-Canada" nhằm tăng cường hợp tác ở lĩnh vực liên quan. Hai bên nhất trí đẩy nhanh đàm phán để ký kết Hiệp định đảm bảo bí mật quân sự, quốc phòng, nhằm tăng cường quan hệ đối tác về an ninh; thành lập Đối thoại Lục quân định kỳ và tổ chức hội nghị đầu tiên tại Canada.Ngoài ra, hai bên cũng quyết định tổ chức cuộc họp của "Hội đồng chính sách an ninh mạng Hàn-Canada" để đối phó với các mối uy hiếp liên quan an ninh mạng và công nghệ mới nổi.