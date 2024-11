Đảng cầm quyền Hàn Quốc có khả năng khởi động cơ chế thảo luận riêng với Chính phủ và giới y tế

Photo : YONHAP News

Chủ tịch đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân Han Dong-hoon trong cuộc họp Ủy ban tối cao đảng ngày 4/11 cho biết cơ chế thảo luận giữa chính giới, Chính phủ và giới y tế sẽ được khởi động vào ngày 11/11 tới để giải quyết vấn đề dân sinh cấp bách nhất hiện nay là bảo vệ sức khỏe và an toàn tính mạng cho người dân.Tuy nhiên, lãnh đạo đảng Sức mạnh quốc dân nhấn mạnh việc có sự góp mặt của tất cả các bên sẽ là tốt nhất, nhưng nếu đảng đối lập từ chối tham gia, đưa ra những điều kiện tiên quyết mới, thì đảng cầm quyền sẽ xúc tiến cơ chế thảo luận riêng với Chính phủ và ngành y tế, xét đến tình hình y tế nghiêm trọng hiện nay. Ông Han kêu gọi đảng Dân chủ đồng hành cùng tham gia, và khẳng định luôn hoan ngênh sự gia nhập của đảng đối lập bất cứ khi nào họ sẵn sàng.Trong cuộc họp, ông Han Dong-hoon cũng mạnh mẽ lên án việc Bắc Triều Tiên điều quân hỗ trợ Nga trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine, coi đây là hành động thách thức nghiêm trọng đối với hòa bình quốc tế và là tội ác chống lại nhân loại. Chủ tịch đảng cầm quyền nhấn mạnh Chính phủ cần tăng cường biện pháp quản lý rủi ro, tối đa hóa khả năng ngăn ngừa chiến tranh, dự đoán trước các động thái tiếp theo của chính quyền miền Bắc, chuẩn bị các biện pháp ứng phó theo từng bước, cũng như hợp tác với cộng đồng quốc tế và các nước đồng minh lập chiến tuyến đối phó chung.Ông Han chỉ ra rằng Hàn Quốc phải tránh để không bị kéo vào các cuộc xung đột ngoài ý muốn, đảm bảo người dân không cảm thấy bất an vì đây là vấn đề an ninh, và lợi ích quốc gia cũng như sự an toàn của người dân cần được đặt lên hàng đầu.