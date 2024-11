Hàn Quốc và Mỹ ký tắt biên bản ghi nhớ về hợp tác xuất khẩu điện hạt nhân

Photo : YONHAP News

Bộ Năng lượng Mỹ công bố Mỹ và Hàn Quốc ngày 1/11 (giờ địa phương) đã ký tắt biên bản ghi nhớ (MOU) về các nguyên tắc xuất khẩu và hợp tác điện hạt nhân, một thành quả quan trọng thúc đẩy hợp tác ở lĩnh vực điện hạt nhân dân dụng, phù hợp với mối quan hệ sâu sắc và lâu dài giữa hai quốc gia.Thông qua đó, Washington và Seoul đã tái khẳng định cam kết cùng thúc đẩy mở rộng năng lượng điện hạt nhân cho mục đích hòa bình, và duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về không phổ biến vũ khí hạt nhân, an toàn, biện pháp an toàn và an ninh. Ngoài ra, hai bên cũng đã tăng cường quản lý kiểm soát xuất khẩu công nghệ điện hạt nhân dân sự để đạt được mục tiêu này.Washington nhấn mạnh MOU lần này sẽ đặt nền tảng cho việc mở rộng hợp tác Hàn-Mỹ trong việc đối phó với biến đổi khí hậu, đẩy nhanh chuyển đổi năng lượng toàn cầu và đảm bảo chuỗi cung ứng trọng tâm, cũng như mang lại các cơ hội kinh tế mới trị giá hàng tỷ USD, tạo ra hoặc duy trì hàng chục nghìn việc làm trong ngành chế tạo của cả hai nước. Biên bản ghi nhớ này sẽ tiếp tục trải qua quy trình xem xét cuối cùng ở cấp quốc gia của hai nước.