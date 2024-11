Bộ Ngoại giao Mỹ phê chuẩn bán cho Hàn Quốc 4 máy bay E-7

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng (DSCA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 4/11 (giờ địa phương) cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã phê chuẩn bán cho Hàn Quốc máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không E-7, cùng các chương trình hỗ trợ liên quan với quy mô 4,92 tỷ USD, theo hình thức “Bán trang thiết bị quân sự cho nước ngoài” (FMS).DSCA cho biết Seoul đã đề nghị mua 4 máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không E-7, và cơ quan này trong cùng ngày cũng gửi các tài liệu liên quan tới hợp đồng lên Quốc hội Mỹ để xem xét.Washington nhấn mạnh thương vụ lần này sẽ hỗ trợ cho các mục tiêu về chính sách và an ninh quốc gia của Mỹ thông qua việc củng cố an ninh cho một nước đồng minh chủ chốt, góp phần thúc đẩy sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Cùng với đó, thương vụ cũng sẽ giúp nâng cao năng lực tình báo, giám sát và trinh sát (ISR) cũng như khả năng cảnh báo sớm và kiểm soát không phận của Hàn Quốc, từ đó tăng cường khả năng đối phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai.Không quân Hàn Quốc hiện đang vận hành 4 máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không E-7, với chiếc E-737 (Peace Eye) đầu tiên được đưa vào hoạt động từ tháng 9/2011. Seoul đã xúc tiến phương án mua thêm loại máy bay này.Quy trình bán vũ khí của Washington cho Seoul sẽ được hoàn tất sau khi Bộ Quốc phòng và các công ty công nghiệp quốc phòng Mỹ ký hợp đồng với nước nhập khẩu, và được Bộ Ngoại giao cùng Quốc hội Mỹ phê chuẩn.