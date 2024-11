Giá tiêu dùng Hàn Quốc tháng 10/2024 tăng thấp nhất trong vòng gần 4 năm

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 5/11 công bố tài liệu "Xu hướng giá tiêu dùng tháng 10/2024". Trong tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng của Hàn Quốc đạt 114,69 điểm (so với mức chuẩn 100 điểm năm 2020), tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng thấp nhất trong vòng 3 năm 9 tháng kể từ tháng 1 năm 2021 (0,9%).Giá tiêu dùng đã duy trì ngưỡng tăng 2% trong vòng 5 tháng liên tiếp từ tháng 4 năm nay, sau đó giảm xuống mức 1% từ tháng 9.Giá tiêu dùng hạ nhiệt được phân tích là do ảnh hưởng bởi giá xăng dầu trong tháng 10 đã giảm tới 10,9% so với một năm trước nhờ hiệu ứng cơ sở và giá dầu quốc tế giảm.Giá các mặt hàng công nghiệp, bao gồm xăng dầu, giảm 0,3% so với cùng kỳ 2023, lần đầu giảm trong vòng 3 năm 8 tháng. Các mặt hàng nông sản, chăn nuôi, thủy sản tăng 1,2%, thấp hơn mức tăng chung. Đặc biệt, các mặt hàng chính từng kéo giá cả tăng cao là táo và hành lá đã lần lượt giảm 20% và 13,9%. Cải thảo tăng 51,5%, củ cải tăng 52,1%, rau diếp tăng 49,3%, vẫn giữ ở mức cao.Cục Thống kê quốc gia đánh giá trong tháng 10, các mặt hàng rau củ, dịch vụ ăn uống tăng mạnh hơn so với cùng kỳ năm trước, nhưng giá xăng dầu và hoa quả lại giảm mạnh hơn.Chỉ số vật giá cơ bản, phản ánh dòng chảy chung của vật giá (không bao gồm nông sản và các loại xăng, dầu), tăng 1,7% so với cùng kỳ 2023. Giá tiêu dùng cơ bản, không gồm các mặt hàng thực phẩm và năng lượng theo cách tính của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), tăng 1,8%. Chỉ số giá sinh hoạt, thể hiện cảm nhận thực tế về giá cả, gồm chủ yếu các mặt hàng có tần suất mua thường xuyên, tăng 1,2%.Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Kim Beom-seok ngày 5/11 đã chủ trì Hội nghị các Bộ trưởng hữu quan về kinh tế, dự báo giá tiêu dùng sẽ tiếp tục duy trì ở ngưỡng tăng 2% trong tháng 11 nếu không có cú sốc nào đặc biệt từ bên ngoài. Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện các đối sách ổn định cung cầu những mặt hàng là nguyên liệu muối kimchi, chuẩn bị cho mùa muối kimchi đang tới gần.