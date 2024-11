Trang chủ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc bị tấn công DDoS

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 6/11 công bố từ lúc 5 giờ 30 phút chiều ngày hôm trước, trang chủ internet của cơ quan này đã bị tấn công từ chối dịch vụ (DDoS). Trong sáng ngày 5/11, trang chủ của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân cũng xảy ra tình trạng truy cập không ổn định. Bộ Tư lệnh tác chiến an ninh mạng đang xác minh về khả năng đây là một vụ tấn công DDoS.DDoS là từ viết tắt của cụm “từ chối dịch vụ phân tán” (Distributed Denial of Service), chỉ một kiểu tấn công mạng làm tê liệt một trang web hoặc dịch vụ trực tuyến bằng cách khiến cho máy chủ mục tiêu bị quá tải vì hàng loạt những yêu cầu kết nối từ bên ngoài.Quân đội đang đối phó theo đúng quy trình và trang chủ Bộ Quốc phòng hiện đã có thể truy cập lại bình thường, nhưng vẫn xảy ra hiện tượng chậm hoặc gián đoạn truy cập.Một quan chức quân đội cho biết địa chỉ IP nơi thực hiện cuộc tấn công đã bị chặn. Một vụ tấn công DDoS nhắm vào Bộ Quốc phòng như trên là một điều rất hiếm thấy. Bộ Quốc phòng đang tập trung làm rõ đối tượng đứng sau vụ tấn công này.Trước đó, Cơ quan quản lý internet Hàn Quốc (KISA) ngày 1/11 cảnh báo mối đe dọa an ninh mạng đang tăng cao sau khi Bắc Triều Tiên cử quân tới Nga; đề nghị các cơ quan, tổ chức phải tăng cường thắt chặt an ninh mạng, đối phó với cuộc tấn công DDoS của các nhóm tin tặc Nga.Có khả năng vụ tấn công này được thực hiện bởi tin tặc Nga hoặc Bắc Triều Tiên. Trên thực tế, hình thức tấn công DDoS thường được sử dụng trong chiến tranh giữa Nga với Ukraine. Các tin tặc Nga nhắm đến mục tiêu là các cơ quan Chính phủ hay tư nhân của Ukraine, điển hình như vụ tấn công nhắm vào dịch vụ thanh toán của Ukraine vào tháng 12 năm ngoái. Vào ngày 1/11 vừa qua, cơ quan tình báo của Ukraine cũng đã tấn công DDoS nhắm vào các ngân hàng của Nga, làm tê liệt hệ thống ngân hàng trực tuyến.