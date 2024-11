Ông Andy Kim trở thành người Mỹ gốc Hàn đầu tiên đắc cử Thượng nghị sĩ Mỹ

Photo : YONHAP News

Trong cuộc bầu cử Thượng nghị sĩ liên bang diễn ra song song với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, Hạ nghị sĩ Andy Kim đã trở thành người Mỹ gốc Hàn đầu tiên đắc cử vào Thượng viện.Nghị sĩ Kim thuộc đảng cầm quyền Dân chủ là người Mỹ gốc Hàn đời thứ hai, biểu tượng cho "giấc mơ Mỹ" của cộng đồng người Mỹ gốc Hàn. Ông là Hạ nghị sĩ ba khóa đại diện cho bang New Jersey. Ông Kim đã có kinh nghiệm làm việc tại Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Hội đồng an ninh quốc gia Nhà trắng (NSC), đảm nhận các vị trí trợ lý phụ trách vấn đề Iraq.Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11/2018, ông Kim là ứng cử viên của đảng Dân chủ tại khu vực 3 bang New Jersey, và giành chiến thắng trước ứng cử viên Tom MacArthur, vốn là nghị sĩ đương nhiệm tại khu vực, để trở thành Hạ nghị sĩ gốc Á đầu tiên của bang này.Vào ngày 6/1/2021, khi những người ủng hộ cực đoan của cựu Tổng thống Donald Trump xông vào và chiếm giữ trụ sở Quốc hội Mỹ để phản đối thất bại của ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020, camera đã ghi lại được cảnh ông Kim một mình âm thầm dọn rác sau khi các đối tượng bạo loạn rời đi. Hình ảnh này đã giúp nâng cao độ nhận diện của ông trên toàn nước Mỹ.Trong quá trình bầu cử vừa rồi, khi tranh luận trên truyền hình, thấy đối thủ có dấu hiệu loạng choạng bất thường, ông Kim đã ngay lập tức chạy tới để giúp đỡ, nhờ đó mà ông nhận được nhiều phản ứng tốt từ dư luận.