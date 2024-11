Dân số không tham gia hoạt động kinh tế tháng 8/2024 giảm 67.000 người

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 6/11 công bố số liệu cho biết số người lao động không lương tháng 8/2024 đạt 6.657.000 người, giảm 67.000 người so với cùng kỳ năm trước. Lao động không lương bao gồm những hộ kinh doanh nhỏ lẻ và lao động làm việc cho gia đình không hưởng lương.Tỷ trọng lao động không lương trên tổng số lao động có việc làm là 23,1%, giảm 0,3% so với năm ngoái, mức thấp nhất kể từ năm 2007 cho tới nay.Trong đó, hộ kinh doanh nhỏ lẻ có tuyển lao động tăng, nhưng hộ không tuyển người làm lại giảm 64.000 người, lần đầu giảm sau 6 năm kể từ năm 2019. Trong đó, hộ kinh doanh ở lĩnh vực bán buôn bán lẻ giảm 53.000 người, nông lâm thủy sản giảm 38.000 người, xây dựng giảm 19.000 người. Mức giảm tập trung ở nhóm tuổi 50, giảm 43.000 người, tiếp đó tới nhóm ngoài 30 tuổi, giảm 19.000 người.Lao động làm việc cho gia đình không hưởng lương đạt 912.000 người, giảm 28.000 người. Ngược lại, hộ kinh doanh cá thể có tuyển dụng lao động đạt 1.439.000 người, tăng 26.000 người, tập trung ở các lĩnh vực dịch vụ cá nhân, đoàn thể, tổ chức (tăng 12.000 người), nông lâm ngư nghiệp (tăng 12.000 người), thể thao nghệ thuật (tăng 10.000 người).Mặt khác, dân số không tham gia hoạt động kinh tế trong tháng 8 đạt 16.211.000 người, tăng 48.000 người, được phân tích là bởi nhiều người dừng tham gia hoạt động kinh tế do nắng nóng gay gắt trong tháng 8. Trong đó, nữ giới chiếm 62,1%, nam giới chiếm 37,9%. Nhóm tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất là trên 70 tuổi (27,1%), sau đó tới nhóm ngoài 60 tuổi (18,9%) và ngoài 20 tuổi (13%).Dân số "nghỉ ngơi" không hoạt động kinh tế mà không có lý do đặc biệt nào đạt 2.567.000 người, tăng 245.000 người. Sự gia tăng này thể hiện ở mọi nhóm tuổi. Nhóm ngoài 60 tuổi chiếm tỷ trọng cao nhất (36,3%), sau đó tới nhóm ngoài 20 tuổi (17,1%). Các lý do chủ yếu là "sức khỏe không tốt" (35,3%), "muốn nghỉ tiếp sau khi nghỉ việc" (18,4%), "khó tìm được công việc ưng ý" (17,9%). Chỉ 20,7% những người này trả lời có ý định khởi nghiệp hoặc xin việc làm trong một năm tới, giảm 0,4% so với một năm trước.