Hàn Quốc khẳng định sẽ duy trì liên lạc với NATO liên quan tới việc miền Bắc cử quân hỗ trợ Nga

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 6/11 đã điện đàm với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte để trao đổi thông tin về việc Bắc Triều Tiên điều quân hỗ trợ Nga và khả năng tham chiến tại chiến trường Ukraine, cũng như thảo luận về kế hoạch ứng phó trong tương lai.Ông Yoon cho biết phái đoàn Chính phủ Hàn Quốc vào cuối tháng 10 vừa qua đã tham dự cuộc họp của Hội đồng Bắc Đại Tây Dương (NAC) và Ủy ban Chính trị và an ninh thuộc Liên minh châu Âu (EU), trình bày về tình hình miền Bắc cử binh lính sang Nga và việc trao đổi với Ukraine về các biện pháp ứng phó với hợp tác quân sự Nga-Triều trong tương lai.Tổng thống Yoon cho biết thêm Hàn Quốc đang cân nhắc cử đặc phái viên đến Ukraine để tiến hành thảo luận sâu hơn, và cam kết Seoul sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ với NATO trong quá trình thảo luận với Kiev.Về phần mình, Tổng thư ký Mark Rutte nhận định khả năng quân đội Bắc Triều Tiên chính thức tham chiến tại chiến trường Nga-Ukraine trong thời gian tới là rất cao. Ông Rutte nhấn mạnh các quốc gia có chung giá trị, bao gồm cả Hàn Quốc và NATO, cần phải tăng cường đoàn kết trước cuộc khủng hoảng an ninh chưa từng có do hành động xâm lược của Nga tại Ukraine và hợp tác quân sự bất hợp pháp Nga-Triều.Ngoài ra, Tổng thư ký Rutte cho biết NATO và EU đã quyết định thành lập nhóm chuyên trách (TF) nhằm tăng cường hợp tác trước các mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng. Ông Rutte cũng bày tỏ hy vọng Hàn Quốc, Ukraine và NATO sẽ tiếp tục duy trì liên lạc, phối hợp chặt chẽ và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng với tầm nhìn dài hạn.