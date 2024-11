Hàn Quốc công bố video do vệ tinh siêu nhỏ số 1 ghi lại

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hàng không vũ trụ (KASA) và Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) ngày 7/11 đã lần đầu công bố video do vệ tinh siêu nhỏ số 1 (NEONSAT-1) ghi lại, được phóng vào ngày 24/4 năm nay.Vệ tinh này nằm trong cụm vệ tinh quan trắc Trái đất, được phát triển nhằm theo dõi chính xác bán đảo Hàn Quốc và vùng biển lân cận với tần suất cao, cũng như hỗ trợ ứng phó với các tình huống khẩn cấp quốc gia, thiên tai và thảm họa. Dự án này do Trung tâm nghiên cứu vệ tinh nhân tạo thuộc Viện khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) phát triển, dưới sự hỗ trợ của KASA và NIS, với mục tiêu triển khai cụm 11 vệ tinh.Video được công bố đã quay lại các địa điểm như thành phố Las Vegas và thành phố Boston (Mỹ), thành phố Mecca (Ả-rập Xê-út) và thủ đô Paris (Pháp). Các chi tiết như xe cộ trên đường và cấu trúc đô thị đều được ghi lại rõ nét, với chất lượng hình ảnh hàng đầu thế giới trong phân khúc vệ tinh siêu nhỏ có trọng lượng khoảng 100 kg.Được biết, Cơ quan Hàng không vũ trụ và Cơ quan Tình báo quốc gia vào ngày 6/11 cũng đã tổ chức sự kiện nhằm khích lệ nhóm nghiên cứu nhân dịp ngày kỷ niệm vệ tinh siêu nhỏ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, và trao tặng bằng khen cho ba nhà nghiên cứu có đóng góp nổi bật.Giám đốc Cơ quan Hàng không vũ trụ Yoon Young-bin đánh giá đây là một thành tựu quan trọng trong việc nâng cao năng lực ngành công nghiệp vũ trụ của Hàn Quốc, và cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với NIS để mở rộng ứng dụng của các vệ tinh siêu nhỏ, đóng góp cho sự phát triển ngành vệ tinh trong nước và bảo vệ an toàn cho người dân.Phó giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Yoon Oh-jun cũng nhấn mạnh sẽ tăng cường hợp tác với các tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp nhằm nâng cao khả năng sử dụng video phục vụ cho an ninh quốc gia. Ông cho biết với việc phóng thành công các vệ tinh tiếp theo, cụm 11 vệ tinh siêu nhỏ sẽ được triển khai hoàn chỉnh, giúp Hàn Quốc đối phó linh hoạt với các tình huống an ninh, thiên tai và đảm bảo an toàn cho công dân, kể cả các công dân Hàn Quốc đang ở nước ngoài.