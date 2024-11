Tỷ giá won-USD vượt mốc 1.400 won đổi 1 USD sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ

Photo : YONHAP News

Ngay sau khi ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ thứ 47, tỷ giá won-USD trên thị trường ngoại hối Seoul vào lúc 8 giờ 48 phút tối ngày 6/11 ghi nhận 1.404 won đổi 1 USD, tăng vọt 25,4 won so với phiên trước.Đây là mức cao nhất sau hai năm kể từ ngày 7/11/2022 (tỷ giá cao nhất khi đó là 1.413,5 won/USD), khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tăng cường chính sách thắt chặt tiền tệ, đẩy giá trị của đồng đô-la Mỹ tăng cao. Đây cũng là lần đầu tiên tỷ giá won-USD trên thị trường vượt mốc 1.400 won đổi 1 USD kể từ sau ngày 16/4 năm nay.Tỷ giá won-USD mở màn phiên giao dịch cùng ngày ở mức 1.389,9 won đổi 1 USD, giảm 4,6 won so với phiên trước, nhưng ngay sau đó đã đảo chiều tăng nhanh chóng, đạt 1.399,7 won/USD vào lúc 12 giờ 2 phút trưa. Tuy nhiên, nhờ nguồn cung từ các doanh nghiệp xuất khẩu và các đơn hàng có sự điều chỉnh nhỏ nên tỷ giá đã dừng lại ở dưới ngưỡng 1.400 won/USD.Tỷ giá vào thời điểm đóng phiên giao dịch lúc 3 giờ 30 phút chiều là 1.396,2 won/USD, tăng 17,6 won so với phiên trước. Sau khi có thông tin xác nhận cựu Tổng thống Trump tái đắc cử thành công, tỷ giá won-USD trong phiên giao dịch ban đêm đã vượt mốc 1.400 won đổi 1 USD.Sau khi hãng tin AP (Mỹ) xác nhận ứng cử viên Trump đã đắc cử khi giành được 277 trên tổng số 538 phiếu đại cử tri, đồng đô-la Mỹ đã tăng giá mạnh, với chỉ số đồng đô-la Mỹ (DXY), chỉ số đo lường biến động của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác, đạt 105,27 điểm, tăng 1,32% so với phiên giao dịch một ngày trước. Cùng với đồng won, đồng yên của Nhật Bản cũng suy yếu, với tỷ giá yen-USD đạt 154,24 yen/USD, tăng 1,27% so với phiên trước.