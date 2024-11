Nhận định của các chuyên gia Mỹ về quan hệ giữa Seoul và Washington dưới thời Tổng thống đắc cử Donald Trump

Photo : YONHAP News

Các chuyên gia về Hàn Quốc của Mỹ ngày 6/11 (giờ địa phương) đều đưa ra nhận định rằng quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ sẽ có thể căng thẳng hơn sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức vào tháng 1 năm sau và trực tiếp đàm phán với Bắc Triều Tiên, yêu cầu nâng mức đóng góp của Seoul cho quân đồn trú Mỹ.Giáo sư Andrew Yeo, một chuyên gia về Hàn Quốc thuộc Trung tâm nghiên cứu chính sách Đông Á của Viện Brookings, trong một bài phỏng vấn qua thư điện tử với hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho rằng quan hệ Hàn-Mỹ sẽ không êm đẹp và khó đoán dưới thời chính quyền của ông Donald Trump. Đó là bởi ông Trump có thể sẽ yêu cầu Hàn Quốc trả thêm chi phí cho quân đội Mỹ đồn trú, làm dấy lên mâu thuẫn với Seoul.Thêm vào đó, ông Trump cũng có thiện cảm với các nhà lãnh đạo độc tài như Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hay Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nếu Tổng thống đắc cử Trump chấp thuận đàm phán với nhà lãnh đạo miền Bắc hay Nga mà không tham vấn với các đồng minh, thì điều này sẽ làm suy yếu nền tảng an ninh của đồng minh như Hàn Quốc và khu vực. Tuy nhiên, giáo sư Andrew Yeo cho rằng chính sách của Chính phủ Tổng thống đắc cử Trump còn phụ thuộc vào các nhân sự Nội các Mỹ trong tương lai.Theo nhà nghiên cứu cấp cao Bruce Bennett thuộc Viện nghiên cứu chiến lược RAND, Hàn Quốc có thể giảm áp lực từ yêu cầu tăng khoản đóng góp chi phí quân sự bằng cách thuyết phục các doanh nghiệp quốc phòng Mỹ rằng phải cắt giảm ngân sách mua thiết bị quân sự từ các doanh nghiệp này, từ đó gây áp lực lên chính quyền Tổng thống.Bên cạnh đó, ông Bennett nhận định khả năng diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều là không chắc chắn, bởi Chủ tịch Kim Jong-un chưa chắc sẽ đồng ý chấp thuận gặp ông Trump nếu như nhà lãnh đạo Mỹ không đưa ra một sự nhượng bộ lớn nào đó.Còn chuyên gia về an ninh Patrick Cronin của Viện nghiên cứu Hudson thì cho rằng Tổng thống đắc cử Trump có thể sẽ đối thoại trực tiếp với Bắc Triều Tiên mà không phối hợp đầy đủ với Hàn Quốc. Ông Cronin cho rằng dù chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã chuẩn bị để giảm thiểu những tác động tiêu cực đến an ninh và thương mại, nhưng Chính phủ Seoul cần thiết duy trì mối quan hệ thân thiết với chính quyền Tổng thống đắc cử Donald Trump để giảm tối đa rủi ro.